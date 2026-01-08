Как без слёз вернуть ребёнка к режиму после каникул: петербуржцам рассказали, почему начинать надо с себя

С началом нового учебного периода после зимнего отдыха школьникам и их семьям приходится вновь перестраиваться на рабочий лад.
Академический директор Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовала заранее подготовиться к занятиям, чтобы избежать переутомления и стресса.
По её словам, одним из важных этапов становится постепенное возвращение к прежнему распорядку дня.
Екушевская советует за несколько суток до окончания каникул менять время пробуждения и отбоя на 10-15 минут ежедневно, чтобы адаптация прошла мягко.
Вечером можно приглушить свет, отказаться от электронных устройств и устроить время для спокойного отдыха. Утренняя рутина тоже влияет на настроение — полезны совместные упражнения либо вкусный завтрак.
Мягкое включение в занятия позволяет предотвратить усталость в начале триместра. В первые две недели не стоит загружать ребёнка делами: достаточно выбрать одну или две самые важные внеклассные секции. Такой подход позволит легче расставить приоритеты и чувствовать уверенность.
Для поддержания хорошего настроения в семье советуют использовать таймер или устраивать совместные рабочие часы, чтобы учёба приносила удовольствие.
Не стоит забывать об активности на свежем воздухе — прогулки позволяют лучше справляться со стрессом. Кроме того, важно заранее запланировать восстановительные выходные: поход в кинотеатр, поездка на природу или день для отдыха.
Настроение взрослых оказывает влияние на школьника, подчёркивает Екушевская. Поддержка родителей и спокойная атмосфера помогают ребёнку чувствовать себя увереннее.
Следует хвалить за старание и усилия, а не только за знания, чтобы формировать внутренний стимул к обучению.
Родителям также рекомендуется давать детям больше самостоятельности. Излишний контроль может привести к напряжённости и снижению мотивации. Грамотное распределение обязанностей принесёт больше пользы, чем постоянные указания.
