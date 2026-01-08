4 миллиарда на беззаботное лето: Петербург оплатит детские каникулы уже в этом году

Новый документ, подписанный Александром Бегловым, регламентирует распределение квот и устанавливает стоимость путёвок в летние детские и молодёжные лагеря Санкт-Петербурга на период с февраля 2026 года по январь 2027 года, сообщает 78.ru.
В этом постановлении предусмотрены также дополнительные меры поддержки семей, направленные на предоставление детям бесплатного или льготного отдыха. Город берет на себя оплату либо полной, либо части стоимости таких путёвок.
Каждый год власти Северной столицы формируют перечень квот и определяют расценки на отдых для разных групп юных петербуржцев.
В бюджете на 2026 год заложено 3,9 миллиарда рублей, чтобы полностью или частично покрыть расходы на летние смены для детей.
Часть расходов будет финансироваться для определённых категорий, в том числе для семей с низким доходом или в сложной жизненной ситуации.
В рамках оздоровительной кампании запланированы поездки в загородные лагеря, а для отдельных групп школьников, как отмечалось ранее в сообщениях в соцсетях, предусмотрен международный летний отдых.
В 2026 году некоторые петербургские дети смогут провести летние каникулы на Кубе. Решение о таких программах отражает стремление города расширить возможности для отдыха и развития юных жителей.
