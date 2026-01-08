Городовой / Город / 4 миллиарда на беззаботное лето: Петербург оплатит детские каникулы уже в этом году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Воздух под прицелом: в Петербурге установили новые системы — измеряют, а не очищают Город
Адмиральское имя, предательский лёд: на Нахимовском озере в Ленобласти мужчина ушёл под воду Город
Снег под ультиматумом: что ждёт Петербург, если город не успеет выбраться из сугробов к 12 января Город
Как без слёз вернуть ребёнка к режиму после каникул: петербуржцам рассказали, почему начинать надо с себя Город
Кабинет из стекла и розовая гостинная: тайна Китайского Екатерининского дворца в Ораниенбауме Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье Праздники Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

4 миллиарда на беззаботное лето: Петербург оплатит детские каникулы уже в этом году

Опубликовано: 8 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
4 миллиарда на беззаботное лето: Петербург оплатит детские каникулы уже в этом году
4 миллиарда на беззаботное лето: Петербург оплатит детские каникулы уже в этом году
Городовой ру

Правительство Санкт-Петербурга ежегодно определяет количество льготных и платных путёвок для детей и молодёжи, а также устанавливает их стоимость для различных категорий.

Новый документ, подписанный Александром Бегловым, регламентирует распределение квот и устанавливает стоимость путёвок в летние детские и молодёжные лагеря Санкт-Петербурга на период с февраля 2026 года по январь 2027 года, сообщает 78.ru.

В этом постановлении предусмотрены также дополнительные меры поддержки семей, направленные на предоставление детям бесплатного или льготного отдыха. Город берет на себя оплату либо полной, либо части стоимости таких путёвок.

Каждый год власти Северной столицы формируют перечень квот и определяют расценки на отдых для разных групп юных петербуржцев.

В бюджете на 2026 год заложено 3,9 миллиарда рублей, чтобы полностью или частично покрыть расходы на летние смены для детей.

Часть расходов будет финансироваться для определённых категорий, в том числе для семей с низким доходом или в сложной жизненной ситуации.

В рамках оздоровительной кампании запланированы поездки в загородные лагеря, а для отдельных групп школьников, как отмечалось ранее в сообщениях в соцсетях, предусмотрен международный летний отдых.

В 2026 году некоторые петербургские дети смогут провести летние каникулы на Кубе. Решение о таких программах отражает стремление города расширить возможности для отдыха и развития юных жителей.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью