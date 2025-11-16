Кому вернут деньги по советским вкладам, а кому — ни копейки: юрист разъяснил правила

Гражданам, оформившим вклады до распада Советского Союза, российское законодательство гарантирует сохранность их сбережений. Об этом сообщил Юрий Телегин, ведущий юрист ЕЮС. По его словам, компенсации предоставляются по тем вкладам, которые были оформлены в Сбербанке не позднее 20 июня 1991 года, а также по страховкам, открытым до 1 января 1992 года в государственных страховых учреждениях.

Юрист отметил, что выплаты осуществляются на основании действующих правил, в соответствии с которым размер компенсации определяется с применением специальных коэффициентов. Заявленная сумма компенсации напрямую зависит от года рождения вкладчика. Для родившихся до 1945 года сумма возвращается в тройном размере остатка, а для граждан, появившихся на свет с 1946 по 1991 год, предусмотрена двойная компенсация.

Также Телегин пояснил, что получить выплаты могут не только сами вкладчики, но и их наследники, либо лица, оплатившие ритуальные услуги. В случае, если на счёте была необходимая сумма, полагается определённая фиксированная выплата. Важно, чтобы предоставляемые документы подтверждали право на компенсацию.

«Тем, кто открыл вклады в банках позднее 20 июня 1991 года или вклады в страховых организациях после 1 января 1992 года, компенсации не выплачивается», — уточнил Юрий Телегин.