Блинами не ограничится: на Масленицу красной рыбы будет вдоволь

В 2025 году отмечен удачный промысловый сезон лосося.

Герман Зверев, возглавляющий Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников, сообщил ТАСС, что в преддверии Масленицы на полках магазинов не возникнет дефицита красной рыбы. Он отметил, что объемы предложения полностью перекроют спрос.

Зверев пояснил, что прошлым летом в стране был успешный промысел лосося: рыбаком было добыто 335,5 тысячи тонн тихоокеанских видов.

Поставки отечественных лососей, по словам руководителя ассоциации, позволят обеспечить потребности россиян как минимум до начала следующей путины, которая начнётся только в конце мая.

Наряду с этим, выращивание аквакультурного лосося, рассчитанного на внутренний рынок, также идёт полным ходом. К имеющимся запасам добавляются поступающие из-за рубежа партии рыбы, в том числе из Чили и Турции.

Председатель ВАРПЭ обратил внимание на то, что красная рыба традиционно используется для начинки блинов во время масленичной недели.

Зверев подчеркнул, что лососёвые виды пользуются особой популярностью у российских покупателей, уступая лишь хиту продаж — сельди.

По данным ассоциации, добыча лососёвых на Дальнем Востоке в нынешнем сезоне увеличилась на 43 процента по сравнению с результатами прошлого года.

За время путины российским рыбакам удалось получить 335,5 тысяч тонн этой рыбы. Кроме того, производство икры из этих уловов выросло примерно на треть.

Зверев объяснил, что обеспечение магазинов красной рыбой всегда было одной из ключевых задач для рыбного промысла и хозяйств, занятых разведением.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».