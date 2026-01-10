Новогодняя смена с выгодой: депутатам захотелось подарить работникам дополнительные выходные за ночные труды у ёлки

Яна Лантратова, возглавляющая комитет Государственной думы по вопросам развития гражданского общества, а также религиозных и общественных объединений, инициировала предоставление трех оплачиваемых дней отдыха для сотрудников, выполнявших служебные обязанности в новогоднюю ночь, сообщют РИА Новости.
Эта инициатива затрагивает работников полиции, медицинских учреждений, экстренных и социальных служб, которые по долгу службы не могут провести этот праздник с родными.
По мнению Лантратовой, подобная мера позволит компенсировать вынужденное отсутствие дома в один из главных семейных праздников.
В письме к коллегам она указала, что эти три дня отдыха предлагается предоставить в дополнение к основному отпуску.
Их можно будет использовать в любое удобное время в течение последующего года после ночной смены с 31 декабря на 1 января.
Речь идёт о тех, чья деятельность необходима для поддержания общественного порядка, оказания срочной медицинской помощи и других неотложных задач.
Все расходы, входящие в инициативу, предполагается возложить на работодателей в рамках действующего трудового законодательства. Если предложение получит одобрение, оно вступит в силу в ближайший период.
