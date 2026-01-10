Городовой / Город / Новогодняя смена с выгодой: депутатам захотелось подарить работникам дополнительные выходные за ночные труды у ёлки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербуржцы с инвалидностью нашли работу благодаря неожиданному повороту года Город
Горы мусора: почему Московский проспект в Санкт-Петербурге превращается в свалку Город
Юный любитель острых ощущений трагически погиб под колесами электрички в Ленобласти Город
Ай, болит: в этом доме под Петербургом уже сто лет лечат детей - именно о ней писал Чуковский Город
Стройка на Октябрьской набережной: что появится у воды в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Новогодняя смена с выгодой: депутатам захотелось подарить работникам дополнительные выходные за ночные труды у ёлки

Опубликовано: 10 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Новогодняя смена с выгодой: депутатам захотелось подарить работникам дополнительные выходные за ночные труды у ёлки
Новогодняя смена с выгодой: депутатам захотелось подарить работникам дополнительные выходные за ночные труды у ёлки
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Сотрудники смогут по своему усмотрению использовать дополнительные выходные дни в течение года после работы в новогоднюю ночь.

Яна Лантратова, возглавляющая комитет Государственной думы по вопросам развития гражданского общества, а также религиозных и общественных объединений, инициировала предоставление трех оплачиваемых дней отдыха для сотрудников, выполнявших служебные обязанности в новогоднюю ночь, сообщют РИА Новости.

Эта инициатива затрагивает работников полиции, медицинских учреждений, экстренных и социальных служб, которые по долгу службы не могут провести этот праздник с родными.

По мнению Лантратовой, подобная мера позволит компенсировать вынужденное отсутствие дома в один из главных семейных праздников.

В письме к коллегам она указала, что эти три дня отдыха предлагается предоставить в дополнение к основному отпуску.

Их можно будет использовать в любое удобное время в течение последующего года после ночной смены с 31 декабря на 1 января.

Речь идёт о тех, чья деятельность необходима для поддержания общественного порядка, оказания срочной медицинской помощи и других неотложных задач.

Все расходы, входящие в инициативу, предполагается возложить на работодателей в рамках действующего трудового законодательства. Если предложение получит одобрение, оно вступит в силу в ближайший период.

Ранее были внесены изменения в российское законодательство, ужесточающие санкции за навязывание клиентам дополнительных услуг.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью