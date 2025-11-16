«Котлетная», «Минутка» и «Гастрит»: как петербуржцы ели фастфуд до «Макдоналдса»

Прогулка по Невскому проспекту в XX веке не обходилась без посещения одного из заведений фастфуда, ставших настоящими легендами советского Ленинграда.

Эти места, простые, доступные и по-своему колоритные, предлагали быстрый перекус, формируя вкусовые воспоминания целых поколений.

«Котлетная» — советский «Макдоналдс»? История мест, где ели и студенты, и карманники

Кафе «Котлетная» на Невском проспекте, 15/59, часто называют советским аналогом «Макдоналдса». Здесь подавали «огромные чёрные круглые котлеты с пылу с жару», к которым бесплатно предлагали горчицу и «бочковой кофе с молоком».

Однако, это заведение было известно не только студентам института Бонч-Бруевича.

«Правда, перекусить по-быстрому было не всегда безопасно: заведение полюбилось не только студентам… но и ворам-карманникам», — отмечается в воспоминаниях.

От 6 копеек за пирожок до «покоробившегося сыра»: вкусы ленинградского прошлого

Пирожковая «Минутка» (Невский просп., 20) славилась «самыми вкусными в СССР жареными и выпечными пирожками» по цене от 6 до 11 копеек. К ним предлагали «яйцо в тесте, бульон в стакане, чай, кофе».

Первое и единственное в Ленинграде «Кафе-автомат», открытое в 1957 году, было известно как «Гастрит» в 1970-е. Здесь за «15 копеек» можно было получить бутерброд с «покоробившимся влажным» куском сыра.

«Отдельным удовольствием было наблюдать за работой автоматов», — пишут очевидцы.

«Елисеевский»: Осколок дореволюционного Ленинграда, или где богема пила кофе и ела волованы?

«Елисеевский гастроном» (Невский просп., 56) был особенным местом, сохранившим дореволюционное предназначение. Здесь торговали «колониальными товарами, экзотическими фруктами, французскими винами, изысканными деликатесами».

Кулинария магазина, оснащенная одними из первых в городе эспрессо-машинами «Omnia» (с 1963 года), стала точкой притяжения «ленинградской богемы».

«На небольшой площади там одновременно толкалось до 600 (!) человек», — вспоминают петербуржцы.

Здесь можно было перекусить «волованами с курицей и осетриной», пирожками и «другими вкусностями», а также купить «треску под маринадом» и попросить к ней «тарелку и кусочек хлеба».

Это место, по словам поэта Кузьминского, было «точкой притяжения ленинградской богемы, став в своем роде предшественницей „Сайгона“».