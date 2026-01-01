Городовой / Общество / «3-ей улицы Строителей» нет в Петербурге: «Иронию судьбы» снимали совсем в ином месте
«3-ей улицы Строителей» нет в Петербурге: «Иронию судьбы» снимали совсем в ином месте

Опубликовано: 1 января 2026 12:00
 Проверено редакцией
Лукашин и Надя
«3-ей улицы Строителей» нет в Петербурге: «Иронию судьбы» снимали совсем в ином месте
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Изучили архивы для вас.

Каждый Новый год страна снова слышит магический адрес: «3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12». Зрители верят, что это Ленинград, но в реальности никакой «3-й улицы Строителей» не существовало ни в Москве, ни в Питере. Это литературный миф, придуманный сценаристами для эффекта «типового дома».

На самом деле обе квартиры — и Жени Лукашина, и Нади Шевелёвой — снимали в Москве. Дом Жени стоит на проспекте Вернадского, а «питерская» квартира Нади находится всего в нескольких сотнях метров — на Ленинском проспекте.

В кадрах видны улица Новаторов и церковь в Тропарёве — опознавательные детали, которые выдают московский ландшафт.

Не менее легендарная баня — вовсе не Сандуны. Её интерьер построили на «Мосфильме», стилизовав под настоящие московские парилки. А эпизод с покупкой шампанского у Снегурочки сняли на ярмарке в Новых Черёмушках, на улице Шверника. Сегодня это место изменилось до неузнаваемости: рынок снесли, а на его месте вырос торговый центр.

Эти детали важны не только как фактура для киноманов. В «Иронии судьбы» удалось создать атмосферу города-иллюзии, где Москва легко притворяется Ленинградом, а любой «дом стандартной серии» становится декорацией для главного новогоднего мифа страны. И, может быть, именно поэтому фильм живёт дольше локаций, где его снимали.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
