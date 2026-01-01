«3-ей улицы Строителей» нет в Петербурге: «Иронию судьбы» снимали совсем в ином месте

Каждый Новый год страна снова слышит магический адрес: «3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12». Зрители верят, что это Ленинград, но в реальности никакой «3-й улицы Строителей» не существовало ни в Москве, ни в Питере. Это литературный миф, придуманный сценаристами для эффекта «типового дома».
На самом деле обе квартиры — и Жени Лукашина, и Нади Шевелёвой — снимали в Москве. Дом Жени стоит на проспекте Вернадского, а «питерская» квартира Нади находится всего в нескольких сотнях метров — на Ленинском проспекте.
В кадрах видны улица Новаторов и церковь в Тропарёве — опознавательные детали, которые выдают московский ландшафт.
Не менее легендарная баня — вовсе не Сандуны. Её интерьер построили на «Мосфильме», стилизовав под настоящие московские парилки. А эпизод с покупкой шампанского у Снегурочки сняли на ярмарке в Новых Черёмушках, на улице Шверника. Сегодня это место изменилось до неузнаваемости: рынок снесли, а на его месте вырос торговый центр.
Эти детали важны не только как фактура для киноманов. В «Иронии судьбы» удалось создать атмосферу города-иллюзии, где Москва легко притворяется Ленинградом, а любой «дом стандартной серии» становится декорацией для главного новогоднего мифа страны. И, может быть, именно поэтому фильм живёт дольше локаций, где его снимали.