Хоровод вокруг фасада и ряженный на Большой Конюшенной: чем в царском Петербурге заменяли елку в Новый год

Новости по теме

Елка под запретом: где Новый год — не праздник, а рабочий день

Перейти

Новый год по указу Петра, тайные ёлки и шары с Лениным: забытые беды петербургского праздника

Перейти

Когда елка была «гвоздем праздника»: как дети встречали Новый год до 1917 года

Перейти

В Петербурге на Новый год правоохранителей окажется больше, чем Дедов Морозов

Перейти

Главную елку Дворцовой держат на «поводке»: 100‑метровые тросы и фундамент весом 34 тонны спасут символ Нового года от ветра

Перейти