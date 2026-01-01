Дом, который перевернул представление о Петербурге!(Первые работы гения, о которых молчали 100 лет

Доходный дом Иды Амалии Лидваль — одна из первых самостоятельных работ архитектора Фёдора Ивановича Лидваля.
Построенный между 1899 и 1904 годами, он сразу стал образцом стиля северного модерна, важного направления русской архитектуры начала XX века.
Дом — асимметричный комплекс из трёх разновысотных корпусов с дворцом-курдонёром и живописным оформлением фасадов.
История семьи Лидваль
Участок на углу Каменноостровского и Малой Посадской ранее принадлежал разным владельцам. Только в 1898 году землю купила Ида Амалия (Балтазаровна) Лидваль — мать архитектора.
Получив разрешение на строительство в 1899 году, семья взялась за дело, а Фёдор Лидваль воплотил в резиденции матери собственный архитектурный стиль.
Черты северного модерна
Комплекс объединён полуоткрытым, озеленённым двором-курдонёром — дизайном, редким тогда в Петербурге.
Фасады украшены рельефами с птицами, животными и растительными мотивами. Внутри — фаянсовые печи, мраморные камины, витражи, деревянная отделка, лепка, майоликовые печи и мозаика — всё по высшему разряду доходного дома.
Это не просто жилой дом, а архитектурный музей с тщательно продуманными объёмами, формами и текстурами.
Люди, которые его обогатили
Семья Лидваль жила здесь до революции, затем уехала в Швецию. Среди известных жильцов — художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, актёр Юрий Юрьев, учёные, промышленники — жильё доступно самой разной публике, от артистов до банковской элиты.