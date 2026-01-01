Дом, который перевернул представление о Петербурге!(Первые работы гения, о которых молчали 100 лет

Новости по теме

Дом из «Питер FM»: романтика и северный модерн на Фонтанке

Перейти

Дом с нечистью: Северный модерн, что смотрит на Петербург с Садовой

Перейти

Кто прячется во дворе дома на Пяти углах? Петербуржцы называют его самым неожиданным «жильцом» района

Перейти

Жизнь без регистрации: кого оштрафуют первым — жильцов или владельца квартиры, и чем это обернётся каждому

Перейти

Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума

Перейти