Городовой / Полезное / Лошадь любит спешку: срочно выкидываем 3 вещи, притягивающие неудачи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Важней всего, погода в доме, и ей не важно, что в чужом: юрист - о развитии дела Долиной Полезное
Закрытые города России: что это и как туда попасть Общество
Елка под запретом: где Новый год — не праздник, а рабочий день Общество
Конец СССР в одной квартире: как хиппи и художники создали главный очаг свободы в Петербурге Город
Дворцы на рельсах: 7 российских вокзалов, где забываешь, что спешишь на поезд Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Лошадь любит спешку: срочно выкидываем 3 вещи, притягивающие неудачи

Опубликовано: 1 января 2026 13:01
 Проверено редакцией
расхламление
Лошадь любит спешку: срочно выкидываем 3 вещи, притягивающие неудачи
Фото: Городовой.ру

Блокируют денежные потоки.

Выкладываетесь на полную, а финансы все равно поют романсы? Деньги будто просачиваются сквозь пальцы, а крупные покупки откладываются на неопределенный «потом». Народная мудрость и эзотерические учения винят в этом не только внешние обстоятельства, но и конкретные предметы в доме. Вот тройка главных «кандидатов» на вынос.

Первое — остановившиеся часы. Считается, что их стрелки замирают не просто так — вместе с ними «застывает» и энергия движения, развития в вашем пространстве. Особенно если батарейка села давно, а вы все никак не замените ее. Это не просто сломанная вещь, а символ застоя, который якобы транслируется во все сферы жизни, включая финансовую.

Второй мощный магнит для проблем — старый, ненужный хлам. Речь не о коллекциях или дорогих сердцу мелочах, а о настоящем скарбе: поломанные приборы, груды журналов, одежда «на вырост» или «на похудение». Эзотерики утверждают, что такая груда бесполезного блокирует поток новых возможностей и благ. Зачем в дом приходить чему-то новому и ценному, если все место уже занято пылью и воспоминаниями?

И наконец, чемпион народных примет — разбитое или треснувшее зеркало. Его называют не просто отражающей поверхностью, а «порталом между мирами». Согласно поверьям, его повреждение «размывает» защиту жилища, запуская внутрь негативную энергию, которая проявляется в виде ссор, череды мелких неудач и тотального невезения. Хранить такой предмет — всё равно что держать дверь открытой для бедности.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью