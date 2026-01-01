Код Вселенной в Петербурге: мы нашли трубу, которая меняет судьбы

Во дворе дома № 18 по 7-й линии Васильевского острова скрыта "Башня Грифонов", или "Цифровая башня".
Дымовая труба, ставшая легендой
На деле это остаток кирпичной трубы котельной аптеки Василия Пеля, построенной во второй половине XIX века.
Высота сооружения — около 11 метров, диаметр — 2 метра. Благодаря архитектурной изысканности и "замковому" облику труба давно воспринимается как башня, спрятанная от чужих глаз в глубине двора-колодца.
Аптека Пеля была известна по всей России, здесь работали мастерские по изготовлению лекарств, а частым гостем бывал Дмитрий Менделеев. Поэтому неудивительно, что вокруг башни возникло множество романтических историй.
Арт-объект и цифры на стенах
1 мая 1994 года художник Алексей Кострома превратил башню в арт-объект: установил сверху гигантское яйцо в картонном гнезде и пронумеровал кирпичи. Яйцо неоднократно сбрасывали, но оно возвращалось на место, пока окончательно не исчезло. Цифры же остались и превратились в часть нового мифа: многие называют их "кодом Вселенной".
Городские легенды
По легендам, тайную лабораторию Пеля охраняли грифоны, ютившиеся на башне. Считается, что аптекарь пытался превратить ртуть в золото и будто бы нашёл "формулу счастья".
С тех пор местные верят: башня меняет судьбы, исполняет желания и приносит богатство тем, кто к ней прикасается. По ночам, уверяют рассказчики, невидимые грифоны летают над городом, продолжая хранить секреты алхимика.
Угрозы и споры
В 2009 году башню отреставрировали, и её популярность резко выросла. Туристы приходили круглосуточно, мешали жильцам, оставляли мусор, случались акты вандализма.
В 2010 году во дворе даже провели голосование: почти 79 % жильцов высказались за снос. Однако общественность встала на защиту памятника.
В итоге власти подтвердили: башня является объектом культурного наследия регионального значения и сносить её не будут.