Вьетнамский фруктовый рай: от сладкого манго до «вонючего» дуриана — что попробовать

Гид для гурманов: от привычного до шокирующего.

Вьетнам славится своим изобилием фруктов, где круглый год созревают сотни разновидностей.

Туристов приглашают на садовые экскурсии, чтобы попробовать сочные плоды прямо с дерева, а местные рынки пестрят разнообразием.

Манго: сладкий сироп и клубничные нотки

С февраля по май прилавки ломятся от манго — около 10 сортов по доступной цене.

Желтые сорта напоминают «фруктовый сироп», а зеленые удивляют «цитрусовой кислинкой и легким клубничным ароматом».

Папайя: нежная тыква и овощ в одном флаконе

Как пишет tourister, оранжевая папайя, «вкусом напоминающая нежную сладкую тыкву», ценится за пользу для пищеварения.

Зеленую же папайю вьетнамцы используют как овощ, добавляя в салаты. Этот фрукт доступен круглый год.

Дуриан: король с отвратительным запахом

Скандально известный дуриан — один из самых востребованных фруктов. Несмотря на «отвратительный запах, который с чем только не сравнивают — и всегда в точку», его кремовая мякоть напоминает смесь манго, папайи и ананаса.

Из-за запаха его запрещено перевозить в багаже. Сезон дуриана — с мая по сентябрь.

Джекфрут: сытный гигант с ароматом дыни и банана

Зимой и весной во Вьетнаме стоит попробовать джекфрут. «Сильный сладкий запах и приятный дынно-банановый вкус» делают его сытным перекусом.

Лучше покупать его дольками, так как «разделать гигантский фрукт непросто».

Питахайя: красота внутри и снаружи

Яркая красно-розовая питахайя, или «драконий фрукт», обладает «волшебным ароматом».

Однако, многие находят его «пресноватым и водянистым», хотя «тонкие оттенки вкуса у него не отнять».

Доступен круглый год, пик сезона — с мая по октябрь.

Гуава: кисло-сладкое яблоко с лимонной ноткой

Этот скромный на вид фрукт радует «ярким кисло-сладким вкусом, похожим одновременно на яблоко и грушу с лимонной ноткой».

Гуаву можно приобрести в любое время года.

Мангостан: полезный фиолетовый дар

Мангостан, покрытый фиолетовой кожурой, внутри имеет «сочную белую мякоть».

Он ценится за пользу: «снимает стресс, борется с воспалениями, укрепляет сердце».

Вкус сочетает «цитрусовые и персиковые оттенки». Созревает с мая по август.