Вьетнамский фруктовый рай: от сладкого манго до «вонючего» дуриана — что попробовать

Вьетнам славится своим изобилием фруктов, где круглый год созревают сотни разновидностей.
Туристов приглашают на садовые экскурсии, чтобы попробовать сочные плоды прямо с дерева, а местные рынки пестрят разнообразием.
Манго: сладкий сироп и клубничные нотки
С февраля по май прилавки ломятся от манго — около 10 сортов по доступной цене.
Желтые сорта напоминают «фруктовый сироп», а зеленые удивляют «цитрусовой кислинкой и легким клубничным ароматом».
Папайя: нежная тыква и овощ в одном флаконе
Как пишет tourister, оранжевая папайя, «вкусом напоминающая нежную сладкую тыкву», ценится за пользу для пищеварения.
Зеленую же папайю вьетнамцы используют как овощ, добавляя в салаты. Этот фрукт доступен круглый год.
Дуриан: король с отвратительным запахом
Скандально известный дуриан — один из самых востребованных фруктов. Несмотря на «отвратительный запах, который с чем только не сравнивают — и всегда в точку», его кремовая мякоть напоминает смесь манго, папайи и ананаса.
Из-за запаха его запрещено перевозить в багаже. Сезон дуриана — с мая по сентябрь.
Джекфрут: сытный гигант с ароматом дыни и банана
Зимой и весной во Вьетнаме стоит попробовать джекфрут. «Сильный сладкий запах и приятный дынно-банановый вкус» делают его сытным перекусом.
Лучше покупать его дольками, так как «разделать гигантский фрукт непросто».
Питахайя: красота внутри и снаружи
Яркая красно-розовая питахайя, или «драконий фрукт», обладает «волшебным ароматом».
Однако, многие находят его «пресноватым и водянистым», хотя «тонкие оттенки вкуса у него не отнять».
Доступен круглый год, пик сезона — с мая по октябрь.
Гуава: кисло-сладкое яблоко с лимонной ноткой
Этот скромный на вид фрукт радует «ярким кисло-сладким вкусом, похожим одновременно на яблоко и грушу с лимонной ноткой».
Гуаву можно приобрести в любое время года.
Мангостан: полезный фиолетовый дар
Мангостан, покрытый фиолетовой кожурой, внутри имеет «сочную белую мякоть».
Он ценится за пользу: «снимает стресс, борется с воспалениями, укрепляет сердце».
Вкус сочетает «цитрусовые и персиковые оттенки». Созревает с мая по август.