Городовой / Город / Прошлое и будущее в одном квартале: почему эта 400-метровая улица шокирует петербуржцев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сперва водка, потом готовка: секрет тонких коржей на «Наполеон» от Высоцкой Полезное
«3-ей улицы Строителей» нет в Петербурге: «Иронию судьбы» снимали совсем в ином месте Общество
Запретная смотровая: в СССР на Петербург с высотки этого здания делать фото могли только избранные Общество
«Бочонок» на проводе: зачем эта ерунда всегда висит на шнуре зарядки ноутбука Полезное
Мандарины надежды: новогоднее чудо блокадного Ленинграда Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Прошлое и будущее в одном квартале: почему эта 400-метровая улица шокирует петербуржцев

Опубликовано: 1 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
улица Электропультовцев
Прошлое и будущее в одном квартале: почему эта 400-метровая улица шокирует петербуржцев
Городовой ру

Короткая улица рядом с Ладожской хранит следы индустриальной эпохи.

Электротехнический завод "Электропульт" начал работу в 1929 году. Предприятие выпускало приборы для энергетики, обороны, судостроения, а позже и для космической отрасли.

Завод стал одним из крупнейших в Ленинграде и дал работу тысячам горожан. Его корпуса до сих пор занимают квартал в Красногвардейском районе.

От завода к улице

Сначала рядом с предприятием был лишь проезд, ведущий к заводским воротам. В 2001 году топоним официально закрепили: улица Электропультовцев. Название выбрали не случайно — оно увековечивает коллектив рабочих и инженеров, чья работа формировала облик индустриального Петербурга.

Атмосфера района

Улица короткая — всего около четырёхсот метров. Она проходит вдоль заводской территории и выходит к жилым кварталам.

Здесь нет оживлённого транспорта, зато чувствуется особая индустриальная тишина: за фасадами скрывается целый пласт истории XX века.

Интересные факты

  • Улица появилась на карте Петербурга только в XXI веке.
  • Название — редкий пример памяти не о человеке, а о коллективе.
  • По соседству находится кладбище домашних животных — необычная деталь района.
  • Ближайшая станция метро — "Ладожская", до неё десять минут пешком.

Сегодня

Улица Электропультовцев — часть повседневного города. Здесь сохранились корпуса завода, идут новые стройки, живут горожане. И в этом соседстве прошлого и настоящего чувствуется рабочая история района.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью