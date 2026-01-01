Прошлое и будущее в одном квартале: почему эта 400-метровая улица шокирует петербуржцев

Электротехнический завод "Электропульт" начал работу в 1929 году. Предприятие выпускало приборы для энергетики, обороны, судостроения, а позже и для космической отрасли.
Завод стал одним из крупнейших в Ленинграде и дал работу тысячам горожан. Его корпуса до сих пор занимают квартал в Красногвардейском районе.
От завода к улице
Сначала рядом с предприятием был лишь проезд, ведущий к заводским воротам. В 2001 году топоним официально закрепили: улица Электропультовцев. Название выбрали не случайно — оно увековечивает коллектив рабочих и инженеров, чья работа формировала облик индустриального Петербурга.
Атмосфера района
Улица короткая — всего около четырёхсот метров. Она проходит вдоль заводской территории и выходит к жилым кварталам.
Здесь нет оживлённого транспорта, зато чувствуется особая индустриальная тишина: за фасадами скрывается целый пласт истории XX века.
Интересные факты
- Улица появилась на карте Петербурга только в XXI веке.
- Название — редкий пример памяти не о человеке, а о коллективе.
- По соседству находится кладбище домашних животных — необычная деталь района.
- Ближайшая станция метро — "Ладожская", до неё десять минут пешком.
Сегодня
Улица Электропультовцев — часть повседневного города. Здесь сохранились корпуса завода, идут новые стройки, живут горожане. И в этом соседстве прошлого и настоящего чувствуется рабочая история района.