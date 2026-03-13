Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Беглов отправил Сухуму «зеленый» транспорт из Петербурга

Опубликовано: 13 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Все троллейбусы прошли полный капремонт и техобслуживание.

Сухум получил от Санкт-Петербурга в подарок 10 крупных троллейбусов. Эти машины отправлены в Абхазию по указанию губернатора Петербурга Александра Беглова, как сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

Все троллейбусы прошли капитальный ремонт и полное техническое обслуживание. Город получил рабочий транспорт вместе с комплектом запчастей и расходных материалов.

Как подчеркнул Поляко, жители будут чаще пользоваться общественным транспортом — это уменьшит число личных авто на дорогах и повысит экологическую ситуацию в городе.

Сейчас в Сухум прибыли эксперты из петербургского горэлектротранса, которые проводят обучение для абхазских водителей по управлению новой техникой.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью