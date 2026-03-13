Беглов отправил Сухуму «зеленый» транспорт из Петербурга

Сухум получил от Санкт-Петербурга в подарок 10 крупных троллейбусов. Эти машины отправлены в Абхазию по указанию губернатора Петербурга Александра Беглова, как сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.
Все троллейбусы прошли капитальный ремонт и полное техническое обслуживание. Город получил рабочий транспорт вместе с комплектом запчастей и расходных материалов.
Как подчеркнул Поляко, жители будут чаще пользоваться общественным транспортом — это уменьшит число личных авто на дорогах и повысит экологическую ситуацию в городе.
Сейчас в Сухум прибыли эксперты из петербургского горэлектротранса, которые проводят обучение для абхазских водителей по управлению новой техникой.