Фитнес для ленивых: упражнения, которые можно делать прямо в постели - результат удивит

Утро часто начинается с борьбы: заставить себя встать, найти кроссовки, расстелить коврик. Можно сделать зарядку, не вылезая из-под одеяла, сообщает автор канала.
Дыхательная гимнастика и легкая растяжка прямо в кровати бодрят ничуть не хуже чашки эспрессо. При этом они не только пробуждают, но и укрепляют здоровье. Весь комплекс займет не больше 15 минут, а сил после него хватит до самого вечера.
Дыхательная гимнастика
Лягте на спину и полностью расслабьте плечи. Одну руку положите на грудь, вторую на живот. Сделайте медленный глубокий вдох через нос так, чтобы живот надулся, а грудь осталась неподвижной. Задержите дыхание на пару секунд, а затем так же медленно выдохните через рот, слегка помогая рукой опустить живот.
Подышите так минут пять. Это успокаивает нервную систему, улучшает кровообращение и прогоняет остатки сна.
Если у вас хронические заболевания легких или беременность, технику лучше обсудить с врачом.
Растяжка тела
Начните с того, что уберите подушку и вытянитесь на спине. Закиньте руки за голову и хорошенько потянитесь всем телом от пальцев ног до кончиков пальцев рук. Замрите в этом сладком напряжении на три-четыре глубоких вдоха.
Затем по очереди подтягивайте колени к груди, ощущая, как тянется задняя поверхность бедра.
Главное - без фанатизма, только до комфортного ощущения.
После этого прижмите оба колена к груди, обхватите их руками и покачайтесь, расслабляя поясницу и ягодицы. Затем аккуратно уложите сомкнутые колени сначала вправо, потом влево, оставляя плечи на месте.
Если у вас есть проблемы с суставами, грыжи или артрит, перед такой растяжкой лучше посоветоваться с врачом.
Подъемы ног
Лежа на спине с прямыми ногами и руками вдоль тела, на вдохе медленно поднимите правую ногу до прямого угла. Задержитесь на пару секунд и на выдохе так же медленно опустите ее обратно. Повторите левой ногой.
Десять таких повторений на каждую ногу будет достаточно.
Если у вас есть грыжа поясничного отдела, от этого упражнения лучше отказаться.
Пятнадцать минут - и вы не узнаете свое утро. Никакой тяжести в голове, тело проснулось и готово к новому дню.
