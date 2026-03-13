Фитнес для ленивых: упражнения, которые можно делать прямо в постели - результат удивит

Эффективные упражнения для ленивых

Утро часто начинается с борьбы: заставить себя встать, найти кроссовки, расстелить коврик. Можно сделать зарядку, не вылезая из-под одеяла, сообщает автор канала.

Дыхательная гимнастика и легкая растяжка прямо в кровати бодрят ничуть не хуже чашки эспрессо. При этом они не только пробуждают, но и укрепляют здоровье. Весь комплекс займет не больше 15 минут, а сил после него хватит до самого вечера.

Дыхательная гимнастика

Лягте на спину и полностью расслабьте плечи. Одну руку положите на грудь, вторую на живот. Сделайте медленный глубокий вдох через нос так, чтобы живот надулся, а грудь осталась неподвижной. Задержите дыхание на пару секунд, а затем так же медленно выдохните через рот, слегка помогая рукой опустить живот.

Подышите так минут пять. Это успокаивает нервную систему, улучшает кровообращение и прогоняет остатки сна.

Если у вас хронические заболевания легких или беременность, технику лучше обсудить с врачом.

Растяжка тела

Начните с того, что уберите подушку и вытянитесь на спине. Закиньте руки за голову и хорошенько потянитесь всем телом от пальцев ног до кончиков пальцев рук. Замрите в этом сладком напряжении на три-четыре глубоких вдоха.

Затем по очереди подтягивайте колени к груди, ощущая, как тянется задняя поверхность бедра.

Главное - без фанатизма, только до комфортного ощущения.

После этого прижмите оба колена к груди, обхватите их руками и покачайтесь, расслабляя поясницу и ягодицы. Затем аккуратно уложите сомкнутые колени сначала вправо, потом влево, оставляя плечи на месте.

Если у вас есть проблемы с суставами, грыжи или артрит, перед такой растяжкой лучше посоветоваться с врачом.

Подъемы ног

Лежа на спине с прямыми ногами и руками вдоль тела, на вдохе медленно поднимите правую ногу до прямого угла. Задержитесь на пару секунд и на выдохе так же медленно опустите ее обратно. Повторите левой ногой.

Десять таких повторений на каждую ногу будет достаточно.

Если у вас есть грыжа поясничного отдела, от этого упражнения лучше отказаться.

Пятнадцать минут - и вы не узнаете свое утро. Никакой тяжести в голове, тело проснулось и готово к новому дню.

