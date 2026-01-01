Борода из ваты: преступления, которые совершали злоумышленники в костюмах Санта-Клауса

Красный костюм и белая борода — традиционный символ новогоднего чуда — иногда становятся идеальной маскировкой для преступников. За образом доброго волшебника скрывались грабители, убийцы и маньяки.
Одно из таких преступлений произошло в Петербурге, где мужчина в костюме Деда Мороза, угрожая пневматическим пистолетом, ограбил магазин. Позже он попытался повторить это в другом месте, но был задержан покупателями.
В более кровавых случаях костюм Санты использовали для сведения личных счётов. В пригороде Лос-Анджелеса Брюс Пардо, переодевшись в Санта-Клауса, устроил массовую стрельбу на семейном празднике бывшей жены, убив 9 человек. В Иране Азиз Язданпана в таком же образе расстрелял семь членов своей семьи во время вручения подарков.
Были и изощрённые злодеи: берлинский «Санта-отравитель» угощал прохожих на ярмарках коктейлями с наркотиками, а американский таксист Адольф Лауденберг, внешне похожий на рождественского деда, несколько десятилетий насиловал и убивал одиноких пассажирок.
Эти мрачные истории — жёсткое напоминание о том, что даже самый доверительный образ может быть обманчив. Они показывают, как праздничный символ добра превращался в орудие для совершения жестоких преступлений, от грабежей до массовых убийств.