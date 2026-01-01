Городовой / Полезное / Сперва водка, потом готовка: секрет тонких коржей на «Наполеон» от Высоцкой
Сперва водка, потом готовка: секрет тонких коржей на «Наполеон» от Высоцкой

Опубликовано: 1 января 2026 12:00
 Проверено редакцией
Наполеон
Сперва водка, потом готовка: секрет тонких коржей на «Наполеон» от Высоцкой
Фото: Городовой.ру

А вы думали легко готовить перед камерой?

Новый год наступил, выходные длинные, а это значит, что пора доставать скалку и включать духовку. Если ваш «Наполеон» иногда напоминает слоёный «сапог», а не тающий во рту десерт — этот рецепт для вас. Юлия Высоцкая делится формулой идеального теста, где главные хитрости — тёрка из морозилки и пара неожиданных жидких компонентов.

Да, вы не ослышались: водка и уксус. Именно они — по мнению опытного кулинара — ключ к хрупкости. Алкоголь, почти не смешиваясь с водой в тесте, интенсивно испаряется при выпечке, создавая дополнительную воздушность и ломкость. Уксус же работает на эластичность.

Но начинается всё с масла. Его нужно не рубить, а натереть на замороженной тёрке — так оно равномерно распределится в муке, не успевая нагреться. Дальше — рубка ножом, быстрое замешивание с ледяной водой и обязательный отдых в холодильнике. Главный лайфхак для идеальной слоёности — раскатать пласт, сложить его «конвертом», затем «книжкой» и снова отправить в холод. Этот приём заменяет многократное прокатывание масляного пласта в классическом варианте.

И да — коржи Высоцкая советует раскатывать прямо на бумаге для выпечки, чтобы не порвать при переносе, и выпекать при 180°C всего 5–7 минут. Они готовятся мгновенно, поэтому не отходите далеко от духовки. Осталось только промазать их правильным заварным кремом — и императорский десерт покорит ваш новогодний стол.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
