Запретная смотровая: в СССР на Петербург с высотки этого здания делать фото могли только избранные

В сердце Петербурга есть место, откуда город раскрывается во всей своей величественной красоте. Сегодня колоннада Исаакиевского собора — излюбленная туристическая точка, где каждый может сделать снимок на фоне знаковых достопримечательностей. Но так было не всегда.
В советские времена это место имело особый статус: оно считалось стратегической точкой города. У входа висело строгое объявление о запрете фотосъёмки. На смотровой площадке постоянно дежурили женщины‑охранники, бдительно следившие за тем, чтобы никто не запечатлел лишнего. Те, кто всё же рисковал сделать снимок «из‑под полы», зачастую обнаруживали потом засвеченную плёнку.
Причина столь жёстких ограничений кроется в расположении смотровой площадки. С колоннады открывается прямой вид на Адмиралтейские верфи — одно из ключевых производств Ленинграда. В ту эпоху там велась работа, которую власти не желали предавать огласке, особенно перед иностранными туристами. Любая попытка зафиксировать эти объекты могла быть расценена как нежелательное любопытство.
Сегодня всё изменилось. Вход на колоннаду стоит 300 рублей, и никаких ограничений на фотосъёмку больше нет. Панорама, которая открывается перед посетителями, по‑прежнему завораживает.
Перед глазами расстилается настоящий Петербург: внизу — Исаакиевская площадь и здание Законодательного собрания. Чуть правее — Троицкий собор, а вдали — новостройки у Обводного канала. Виднеется элегантное здание гостиницы «Астория». Современный облик города дополняют стадион «Крестовский» и устремлённый в небо «Лахта‑центр» — самое высокое здание Европы.
Взгляд захватывает и историческая часть: дворец императора Петра II, зелёная Кунсткамера, шпили Адмиралтейства и Петропавловской крепости. В поле зрения попадают Зимний дворец, Дворцовая площадь, Александрийский столп, Казанский собор. Можно разглядеть и Спас‑на‑Крови, пусть пока в строительных лесах, а чуть правее — Михайловский замок.
И конечно, куда без знаменитых петербургских крыш — они создают тот неповторимый силуэт города, который так любят снимать туристы. Колоннада Исаакиевского собора по‑прежнему остаётся одной из главных визитных карточек Петербурга, только теперь её красота доступна всем без ограничений.
