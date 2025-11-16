Не только «Следующая остановка…»: в автобусе № 5 зазвучит экскурсия от петербургских школьников

В общественном транспорте под номером 5 вскоре появится аудиогид, созданный учащимися одной из школ Санкт-Петербурга. Школьники из учебного учреждения № 667 предложили эту инициативу, а в медиаклассе школы № 707 им помогли подготовить качественную аудиозапись.
Об этом стало известно из сообщения городской администрации. Маршрут автобуса пролегает от улицы Ивана Черных и ведёт к станции метро «Ладожская». По пути транспорт проезжает такие районы, как «Пролетарская» и «Ломоносовская», пересекает Володарский мост, а затем следует через Заневскую и Красногвардейскую площади.