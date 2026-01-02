«Вплоть до потери сознания»: почему заманчивое купание в проруби может обернуться трагедией

Моржевание, или зимнее купание, нередко воспринимается как символ стойкости духа и крепкого здоровья.

Однако, за кажущейся безобидностью и пользой кроются реальные риски, о которых стоит знать каждому, кто задумывается о погружении в ледяную воду.

Терапевт Юлия Маршинцева предостерегает:

«Моржи, как правило, подходят к своему здоровью серьезно, и они обследуются всегда».

Это значит, что даже самые подготовленные практики сталкиваются с последствиями, если не соблюдают правила.

«Холодный шок»: скрытые опасности для организма

Погружение в холодную воду — это, прежде всего, стресс для организма. По словам специалиста, «в холодной воде они долго не находятся».

Когда же человек по каким-либо причинам задерживается в воде дольше положенного, могут возникнуть неприятные симптомы:

«Спутанность сознания, то есть головокружение».

Нередко наблюдается и парастезия — онемение и покалывание в конечностях, особенно в пальцах, когда «нервные окончания на пальцах, как правило, из-за онемений начинают, как мы говорим, затекла рука».

Хотя эти ощущения проходят при выходе из воды, их появление — сигнал о чрезмерной нагрузке.

Спазм гортани: молчаливая угроза

Одной из наиболее серьёзных опасностей, связанных с холодным купанием, является спазм гортани.

«Холодная вода может вызывать ещё и спазм не только сосудистый, но и спазм гортани», — объясняет терапевт порталу «Городовой».

Резкое окунание, в отличие от постепенного захода, может спровоцировать это состояние.

Спазм гортани приводит к нарушению дыхания, что, в свою очередь, может вызвать паническую атаку.

«Человек может войти в такую паническую атаку, и мало того, что это усугубит опять-таки дыхание, да, это нарушит координацию движения и вообще вплоть до потери сознания», — предостерегает врач.

Поэтому постепенное привыкание организма к низкой температуре является критически важным.

Хронические заболевания и временные недомогания: противопоказания к закаливанию

Несмотря на позитивное влияние закаливания на иммунную систему, существуют состояния, при которых моржевание категорически запрещено.

«Никто не отменял, что у них могут появиться какие-то хронические заболевания», — отмечает терапевт.

К таким заболеваниям относятся бронхиальная астма, лор-патологии, острые формы тонзиллитов и гайморитов.

«В остром периоде. Ну, нельзя заниматься тогда, сейчас моржеванием», — категорична Юлия Маршинцева.

Особое внимание следует уделить периоду простудных заболеваний.

«Если, например, период какой-то гриппа, да, и ты вдруг заболел или чувствуешь какое-то недомогание, ну, соответственно, пока не выздоровеешь, нельзя окунаться в холодную воду».

Приводится пример известного спортсмена, который, несмотря на недомогание, решил искупаться в крещенские морозы.

«Он получил пневмонию только из-за того, что у него уже ослаблен был иммунитет, ему нельзя было это делать».

Главное правило:

«Плохое самочувствие противоречит вообще, в принципе, закаливанию, даже в домашних условиях».

За гранью стресса: когда моржевание смертельно опасно

Существуют заболевания, при которых любое стрессовое воздействие на организм, включая моржевание, недопустимо.

«Есть заболевания, которые, скажем так, при стрессе, а всё-таки моржевание — это стресс для организма, ни в коем случае нельзя делать. Это, как правило, эпилепсия и психические расстройства. Исключено, потому что неизвестно, как человек себя поведёт, и более того, это провоцировать будет приступы».

Путь к здоровью: постепенность и бдительность

В заключение, терапевт подчеркивает, что «ничего плохого в этом нет. К этому надо приходить постепенно». Идеальный вариант — начинать закаливание с детства.

«Потому что это действительно улучшает иммунную систему. Человек меньше болеет, как правило».

Однако, ключевым условием остается постоянный контроль за состоянием здоровья: