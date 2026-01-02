«Они недорогие, и очень много пустует»: почему в Китае жилье стоит намного дешевле, чем в России

Сколько стоит жизнь в Китае глазами экспата.

Миф или реальность — возможность снять квартиру в Китае всего за 15 тысяч рублей? Порталу «Городовой» эту тему раскрыл предприниматель и блогер Юрий Черепанов, проживающий в Поднебесной.

Его рассказ проливает свет на особенности китайского рынка недвижимости и предлагает взгляд на жизнь в стране, где аренда может оказаться неожиданно доступной.

Доступное жилье: щедрость китайских студий

«У них в среднем столько стоит вот такая студия, где-то метров 60 квадратных», — описывает Юрий Черепанов, комментируя стоимость аренды.

Речь идет о впечатляющих 60 квадратных метрах за эквивалент 15 тысяч рублей.

«Они недорогие, и очень много пустует», — поясняет блогер.

Многие иностранцы, живущие в Китае, предпочитают кооперироваться, снимая более просторные трехкомнатные квартиры, что оставляет более мелкие студии и апартаменты незанятыми.

«Есть и предоставляют квартиры с техникой, там стиральной машинки, кухонная утварь, ну как апартаменты можно снимать. В принципе, за ваши деньги, как говорится, любой каприз», — подтверждает доступность и разнообразие предложений.

Пустующие города и рынок недвижимости

Особо остро проблема пустующего жилья ощущается в таких городах, как Маньчжурия.

«В Манчжурии же очень много уехало народу, и очень много квартир пустуют», — отмечает Юрий Черепанов.

Он делится личным опытом:

«После ковида сразу мне предлагали квартиру двухкомнатную купить. Миллион двести, миллион триста на наши деньги стоила квартира».

Это говорит о том, что даже покупка недвижимости, при желании, остается в пределах досягаемости, однако, как выясняется, это не совсем та собственность, к которой привыкли в других странах.

Собственность в Китае: аренда на 700 лет

Важным нюансом китайской системы владения недвижимостью является то, что земля находится в собственности государства.

«Никаких, никаких привилегий не дает по виду на жительство, что у тебя собственность. Земля находится в собственности государства и ты как бы берешь квартиру в аренду на 700 лет», — объясняет Юрий Черепанов.

Таким образом, возможность снять большое и комфортное жилье за относительно небольшие деньги в Китае — это реальность, обусловленная спецификой рынка и государственного регулирования.