«Китайский знать»: что нужно русскому для трудоустройства в Китае

Китай, с его стремительно развивающейся экономикой и огромным рынком, привлекает внимание россиян, желающих найти новую нишу для трудоустройства.

Однако, какие именно профессии пользуются спросом, и какие возможности открываются для наших соотечественников в Поднебесной?

Предприниматель и блогер Юрий Черепанов, проживающий в Китае, поделился с порталом «Городовой» своим видением ситуации.

Посредники, торговцы и языковой барьер

Одним из направлений, где россияне нашли свое применение, является помощь в продаже автомобилей.

«Много людей, которые вот приехали сейчас, посредники, помогают продавать машины. Вот я, насколько знаю, знакомый у меня получает где-то с каждой машиной там по 1000 юаней (11 тысяч рублей)», — рассказывает Юрий Черепанов.

Многие китайские предприниматели, ведущие бизнес с Россией, сами владеют русским. Поэтому требуют от других знания китайского языка.

«Русский, китайский знать. В Манчжурии, в принципе, практически все китайцы, кто ведет бизнес в России, они все говорят по-русски», — уточняет блогер.

Зарплаты и корпоративное жилье: реальность логистики

Трудоустройство в китайских логистических компаниях также является одним из вариантов.

«Ну, вот девочка устроилась с языком в логистическую китайскую компанию, у нее зарплата 5 тысяч (примерно 60 тысяч рублей), ну вот плюсом идет то, что ей дают квартиру корпоративную», — приводит пример Юрий Черепанов.

При этом он отмечает, что «запредельных зарплат нету».

Уникальные навыки — ключ к успеху

«В принципе, у них народу хватает. Или ты должен обладать какими-то уникальными знаниями, что никто не знает», — подчеркивает блогер.

К таким востребованным специалистам относятся технологи русской или европейской кухни, высококвалифицированные специалисты по электронике, а также те, кто обладает коммерческими связями и клиентской базой в России.

Творческие профессии и преподавание

Другим направлением, где россияне могут найти работу, является преподавание, особенно иностранных языков.

«Знаешь, там говоришь легко на английском, на французском и можешь устроиться преподавателем в школу или в университет. Вот такого плана», — говорит блогер.

Также востребованы артисты, способные «развлекать народ».

«Либо ты действительно можешь развлекать народ как артист. Устраиваются те, кто, допустим, преподаватели танцев. У меня знакомая приезжает, начинает с Манжурии, уезжает в Харбин. То есть начинают в таких провинциях. И нормально зарабатывают. Преподаватели фортепьяно, например», — добавляет он.

В парках и на улицах можно встретить художников, продающих свои работы, или мастеров, расписывающих матрешки с китайскими лицами.

«Ну понятно, в общем нужно что-то такое уникальное. И кондитеры. Кондитеры наши ценятся», — заключает Юрий Черепанов, отмечая, что найти высокооплачиваемую работу, однако, удается не всем.

Запретные профессии и миграционные законы

Некоторые профессии, которые могли бы быть привлекательными для россиян, строго регулируются. «

Фитнес-тренер, допустим, какой-нибудь. Ну, в Маньчжури есть три зала, но я ни одного не видел, чтобы там фитнес-тренеры наши работали», — предполагает блогер.

Работа гидом для иностранцев также строго лицензируется.

«Это надо лицензирование. И в Китае очень строгие законы, чтобы русские не работали гидами. Особенно вот про Хайнань или еще где-то туристические места. Если русского выявят, ну так же как в Таиланде, отправят на родину», — предостерегает Юрий Черепанов.

В целом, китайский рынок труда предлагает различные возможности для россиян, но успех зачастую зависит от наличия уникальных навыков, знания языков или связей, а также от готовности адаптироваться к местным условиям и строгим миграционным законам.