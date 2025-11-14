«Дорога физически не справляется с таким потоком»: зачем Петербургу новая КАД, за которую придется платить

Как КАД-2 изменит жизнь петербуржцев?

Новая кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, получившая условное название КАД-2, уже сейчас вызывает оживленные дискуссии, хотя её конкретный маршрут еще не определен.

Одно известно наверняка: проезд по будущей магистрали будет платным. Это условие прописано в федеральных документах и получило поддержку на региональном уровне, что уже порождает массу вопросов и опасений.

Транспортный коллапс как стимул к развитию

«Одна из главных проблем, которую призван решить КАД-2, — это критическая перегрузка существующей транспортной системы», — заявляет Алексей Цивилев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета.

Нынешняя КАД, особенно её восточная часть, работает на пределе своих возможностей. Любые непредвиденные обстоятельства, будь то авария или плановые дорожные работы, способны полностью парализовать движение.

«Дорога физически не справляется с таким потоком», — констатирует депутат в беседе с «Городовой».

Однако, главная цель создания КАД-2, по словам Алексея Цивилева, заключается не только в разгрузке городской транспортной сети.

«Главная цель — обеспечить транзит транспорта, который идёт от Москвы в сторону Карелии и Мурманской области и должен миновать Петербург».

Это означает, что новая дорога призвана стать ключевым элементом логистической системы, связывающей северо-западные регионы России.

Проектные решения и экологические аспекты

На данный момент «критически важны проектные решения, которые определят, как именно пойдет трасса, какими участками и в какой последовательности».

Именно на этом этапе будет прорабатываться минимизация воздействия на окружающую среду и интеграция новой магистрали с уже существующей застройкой.

Поскольку большая часть будущей КАД пройдет по территории Ленинградской области, власти региона активно ведут работу над проектом совместно с федеральными ведомствами.

Платный проезд: гибкость тарифов — ключ к доступности

«Ключевым моментом станет не сам факт платности, а гибкая тарифная политика», — подчеркивает Алексей Цивилев.

Предполагается, что для жителей прилегающих территорий будут предусмотрены льготы или специальные абонементы. Это сделает новую дорогу «для них реальным удобством», а не дополнительным обременением.

«Основная нагрузка ляжет на плечи транзитных перевозчиков, для которых время — деньги, а для местных жителей проезд должен стать доступным», — резюмирует депутат.

Создание КАД-2 — это сложный и многогранный проект, который потребует взвешенных решений на всех этапах его реализации.

Задача властей — обеспечить не только эффективное решение транспортных проблем, но и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, а также сделать новую дорогу доступной для жителей региона.