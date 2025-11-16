Украшали подъезд к Новому году? За это теперь можно схлопотать штраф до 15 тысяч рублей — и не только

Казалось бы, что может быть безобиднее новогоднего убранства в подъезде — гирлянды, снежинки, блестящие банты. Однако юристы предупреждают: самовольное оформление мест общего пользования может закончиться штрафом до 15 000 рублей.
Всё потому, что стены и лестничные клетки относятся к общедомовому имуществу, и любые украшения должны быть согласованы с другими жильцами и управляющей компанией.
Эксперты напоминают: даже праздничное настроение не освобождает от правил пожарной безопасности. Многие виды новогодней иллюминации, особенно дешёвые гирлянды и свечи, могут представлять угрозу для всего дома.
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в беседе с «Городовым» пояснила:
«К сожалению, в последнее время мы сталкиваемся с тотальным „запретительством“ и иногда кажется, что власти готовы запретить даже радость. Но это не совсем так.
Казалось бы — гирлянды, свечи, фонарики, Новый год и Рождество — что может быть лучше? Пожалуй, только безопасность. Противопожарную. Ведь нет ничего опаснее, чем источник возгорания в подъезде. В опасности оказываются человеческие жизни».
По словам юриста, безвредные украшения вроде венков, бантиков или лент не запрещены, если они не содержат огнеопасных материалов. А вот от гирлянд сомнительного качества, петард и самодельных световых конструкций стоит отказаться: даже один короткий замыкатель способен обернуться бедой.
Иными словами, новогодний уют можно создать и без риска для жизни. Главное — не путать праздник с беспечностью и помнить: безопасность — лучший подарок соседям и себе.