Городовой / Общество / Украшали подъезд к Новому году? За это теперь можно схлопотать штраф до 15 тысяч рублей — и не только
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Магия кляра: как превратить обычную брокколи в деликатес Общество
Гороскоп Медного всадника: кто он по знаку зодиака — и почему это многое объясняет Город
Дорога в долг: за 2025 год россияне купили в кредит 623 тысячи легковушек Город
Поменяли флаг, а душа осталась: зарубежные города, которые построила Российская империя Общество
Два без ответа: Чили оставила сборную России без гола — 0:2 Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Украшали подъезд к Новому году? За это теперь можно схлопотать штраф до 15 тысяч рублей — и не только

Опубликовано: 16 ноября 2025 10:30
подъезд
Украшали подъезд к Новому году? За это теперь можно схлопотать штраф до 15 тысяч рублей — и не только
Фото: Городовой.ру

Даже безобидные веночки и мишура могут обернуться не праздником, а проблемой.

Казалось бы, что может быть безобиднее новогоднего убранства в подъезде — гирлянды, снежинки, блестящие банты. Однако юристы предупреждают: самовольное оформление мест общего пользования может закончиться штрафом до 15 000 рублей.

Всё потому, что стены и лестничные клетки относятся к общедомовому имуществу, и любые украшения должны быть согласованы с другими жильцами и управляющей компанией.

Эксперты напоминают: даже праздничное настроение не освобождает от правил пожарной безопасности. Многие виды новогодней иллюминации, особенно дешёвые гирлянды и свечи, могут представлять угрозу для всего дома.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в беседе с «Городовым» пояснила:

«К сожалению, в последнее время мы сталкиваемся с тотальным „запретительством“ и иногда кажется, что власти готовы запретить даже радость. Но это не совсем так.

Казалось бы — гирлянды, свечи, фонарики, Новый год и Рождество — что может быть лучше? Пожалуй, только безопасность. Противопожарную. Ведь нет ничего опаснее, чем источник возгорания в подъезде. В опасности оказываются человеческие жизни».

По словам юриста, безвредные украшения вроде венков, бантиков или лент не запрещены, если они не содержат огнеопасных материалов. А вот от гирлянд сомнительного качества, петард и самодельных световых конструкций стоит отказаться: даже один короткий замыкатель способен обернуться бедой.

Иными словами, новогодний уют можно создать и без риска для жизни. Главное — не путать праздник с беспечностью и помнить: безопасность — лучший подарок соседям и себе.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью