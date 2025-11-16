Россиянка на прицеле мирового признания: ее выдвинули на титул лучшего стрелка года

Имя российской спортсменки Лады Денисовой оказалось в числе претенденток на звание лучшей спортсменки года по версии Международной федерации спортивной стрельбы. Эта информация была размещена на официальном ресурсе организации. Пользователи могут поддержать участниц голосованием, которое завершится 20 ноября.

В борьбе за почетный титул, помимо представительницы России, участвуют шестикратная чемпионка мира из Норвегии Жанетт Хегг Дуэстад, бразильянка Бренда Родригес, спортсменка из Кипра Константия Николау, а также двукратная чемпионка Европы из Дании Рикке Ибсен. На данный момент за Ладу Денисову проголосовали 278 пользователей. Лада Денисова родилась 23 года назад.

В этом соревновательном сезоне она завоевала золотую медаль в «трапе» на этапе Кубка мира, который состоялся на Кипре, а также заняла третье место. В декабре ей предстоит выйти на огневую линию в финале Кубка мира в Катаре, который намечен на 5 число.