Петербург накроют тучи, а легкий снег достанется не всем

Новости по теме

Петербуржцев ждёт погодный сюрприз «три в одном»: уже на этой неделе мокрый снег, дожди и сильный ветер

Перейти

Снег в Петербурге пришёл не один: следом налетел сильный ледяной ветер

Перейти

Октябрь без дождя и потепление: ждать ли в Петербурге снег

Перейти

Дождь, снег и открытая платформа: почему «Дачное» была уникальной, но не идеальной станцией метро в Петербурге

Перейти

От летних температур до снега. Ждать ли тепла на майских праздниках в Петербурге?

Перейти