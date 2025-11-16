Петербург накроют тучи, а легкий снег достанется не всем

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 ноября, будет облачно с кратковременными прояснениями. В некоторых районах города ожидается небольшой снег, который местами сменится мокрым снегом, а в отдельных зонах возможен дождь и гололёд. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Температура днем в городе составит от +2 до +4 градусов, а в Ленинградской области столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость достигнет 5–10 метров в секунду, с возможными порывами до 11–16 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 751 миллиметр ртутного столба, что ниже обычных значений.
В ночь на понедельник значительных осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет колебаться от 0 до –2 градусов, днём столбики термометров поднимутся до 0…+2 градусов.