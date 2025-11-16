Городовой / Город / Скандал у Исаакия: дебошир повредил машину «скорой помощи»
Скандал у Исаакия: дебошир повредил машину «скорой помощи»

Опубликовано: 16 ноября 2025 15:31
Компетентные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Вечером на Исаакиевской площади был задержан мужчина, который устроил ссору и повредил карету скорой медицинской помощи. Нарушителем оказался житель Санкт-Петербурга 31 года. В ходе конфликта с персоналом он испортил двери специализированного авто и несколько раз ударил по лобовому стеклу, вызвав появление трещин.

Сейчас сотрудники полиции оценивают причинённый материальный ущерб. Нарушитель был доставлен в отделение полиции, где в его отношении составили административный протокол по статье о хулиганстве. Дополнительно решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела.

Юлия Аликова
Город
