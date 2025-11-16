Ключи подождут: юристы советуют устроить расследование перед покупкой квартиры

В последнее время наблюдается рост числа ситуаций, когда бывшие владельцы квартир подают иски с требованием вернуть недвижимость, однако при этом не возвращают покупателям полученные средства. Юристы советуют тщательно проверять продавца и объект сделки заранее, чтобы минимизировать вероятность потерь. По информации Российской гильдии риэлторов, за прошедший год количество судебных разбирательств, связанных с недвижимостью, увеличилось на 15–20%.

Потенциальный риск ложится в основном на плечи покупателей. Как заметил Николай Зырянов, входящий в правовой комитет Российской гильдии риэлторов, все больше приобретателей жилья предпочитают отказаться от сделок с продавцами, относящимися к группе повышенного риска. Он подчеркнул: «Сейчас осторожные покупатели тщательно оценивают выбираемые варианты, и чаще настроены избегать заключения сделок с продавцами из „группы риска“. Такую позицию можно понять с учетом складывающейся судебной практики».

Хотя детальная статистика по этим случаям отсутствует, эксперты не исключают, что реальное число подобных происшествий неуклонно растет. Евгений Яшенков, руководитель агентства «Евгений Яшенков и партнеры», уверен, что уровень мошенничества будет увеличиваться, ведь, по его словам, «количество мошенничеств растет и способы обмана становятся все более изощренными». Известно, что в средствах массовой информации чаще всего освещаются дела, когда истцами выступают пенсионеры, однако, как пояснил Николай Зырянов, достоверных данных о преобладании пожилых граждан среди жертв нет.

Риэлторы и эксперты, осуществляющие экспертизу гражданско-правовых споров по недвижимости, отмечают, что объектами мошеннических схем становятся не только пожилые, но и люди моложе 50 лет. Чтобы уменьшить риск, специалисты рекомендуют избегать завышения или занижения стоимости в договорах, тщательно изучать профиль продавца, его участие в судебных делах и наличие долгов и иных обязательств. Евгений Яшенков настоятельно советует уделять максимум внимания деталям сделки.

Николай Зырянов советует задавать вопросы, которые могут смутить мошенника или создать проблему для него, поскольку для таких вопросов заранее редко готовят ответы. Например, уточнение о налоговых обязательствах после совершения сделки может стать поводом для размышлений и выявления сомнительных намерений. Если продавец не в состоянии ответить или демонстрирует безразличие, это может свидетельствовать о попытке спрятать реальные обстоятельства, например, о том, что ему обещали возврат квартиры после сделки.