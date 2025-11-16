Чрево Петербурга: квартал, где боялись появляться даже стражи порядка

Этот квартал звали лаврой, но святости в нём не было вовсе.

Название "лавра» — высший ранг монастыря — в данном случае использовано с иронией. Вяземская лавра появилась в конце XVIII века на земле князей Вяземский — сперва как часть их поместья, а затем как квартал, где размещались флигеля, предназначенные для бедноты города.

К началу XIX века 13 домов-флигелей уже стояли на территории. Эти дома получили собственные неофициальные названия: "Столярный", "Корзиночный", "Малый Полторацкий" и др. Один из крупных — "Стеклянный коридор".

Город в городe

Вяземская лавра превратилась в своеобразное "государство в государстве". На её территории жили крестьяне-пришельцы, бывшие солдаты, плотники, корзинщики, торгуны. Условия были тяжёлые: в некоторых комнатах жило по 45 и более человек; санитарные условия описывались как "ужасные".

Одна из чайных лавры-трактиров называлась "Мышеловка" — именно там, по воспоминаниям, сыскная полиция устраивала облавы.

Легенды, романтика и литература

Территория лавры вошла в повествование Фёдор Достоевский: в его романе Преступление и наказание трактир Вяземской лавры стал местом встречи Раскольникова и Свидригайлова. Описание: "набитое битком злачное место с распахнутыми окнами… издавались женские визги".

Исчезновение и память

В 1912 году был задуман снос лавры и застройка доходными домами. В 1914-м наследница князей Вяземских продала участок. С приходом Советской власти квартал был снесён, а на его месте выросли торговые ряды и ныне существующий — торговый центр "Сенной рынок".

Современный Петербург помнит

Сегодня, проходя мимо "Сенного рынка", едва ли можно представить, что под торговыми рядами и проходами скрывается история одного из самых опасных кварталов старого Петербурга.