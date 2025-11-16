Городовой / Город / Точка на карте — крючок для кошелька: россиян предупредили о схеме с геоданными
Точка на карте — крючок для кошелька: россиян предупредили о схеме с геоданными

Опубликовано: 16 ноября 2025 15:51
Мошенники, выдавая себя за представителей украинских военных или силовых структур, требуют от граждан России перевести им деньги наличными через курьера или банковским переводом.

В России зафиксированы новые случаи обмана с использованием актуальных данных о местоположении граждан. О выявленных фактах сообщили представители Министерства внутренних дел, подчеркнув, что злоумышленники подчеркивают доверительные отношения, возникающие на сайтах знакомств. Получив необходимые сведения о нахождении жертвы, преступники переходят к следующему этапу воздействия.

Когда доступ к геоданным оказывается у мошенников, они начинают угрожать пострадавшему, представляясь сотрудниками вооружённых сил или силовых ведомств Украины. Жертвам поступают требования о передаче денежных средств различными способами, включая передачу наличных через курьера или перечисление денег на банковские счета. Передаваемые угрозы используются как способ запугивания и вынуждения к выполнению условий.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что такие действия не связаны с реальной опасностью для жизни или здоровья, однако приводят к серьезным финансовым потерям. Преступники стремятся ввести граждан в заблуждение, чтобы их требования казались более убедительными. В МВД отмечают: «Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям. Прямой физической угрозы подобные действия не несут, однако создают условия для причинения значительного материального ущерба».

Гражданам напомнили о необходимости проявлять осторожность и следить за безопасностью личных данных в интернете и социальных сетях. Полиция рекомендует не сообщать посторонним точные сведения о своем пребывании и не переводить средства неизвестным лицам. Особое внимание уделяется общению с новыми знакомыми, особенно если разговор переходит на обсуждение финансовых вопросов.

Автор:
Юлия Аликова
