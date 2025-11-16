Городовой / Город / Петербург внезапно полюбил цифры: спрос на бизнес-аналитику взлетел в восемь раз
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Поцелуев мост и его тайный «двойник»: как дом Фитингофа связан с петербургской легендой Город
За кулисами ледовой тишины: Аделия Петросян раскрыла план на месяц до чемпионата России Город
Петербург посчитал хлопья: за сутки с улиц увезли 1345 кубометров снега Город
Есть ли путь в Южную Корею после поездки в Северную: разобрались в популярном мифе Общество
Барриос рассказал, к чему привела ссора из‑за перехода Соболева в «Зенит» — последствия оказались неожиданными Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Петербург внезапно полюбил цифры: спрос на бизнес-аналитику взлетел в восемь раз

Опубликовано: 16 ноября 2025 17:06
Петербург внезапно полюбил цифры: спрос на бизнес-аналитику взлетел в восемь раз
Петербург внезапно полюбил цифры: спрос на бизнес-аналитику взлетел в восемь раз
Городовой ру

Рынок услуг по подготовке жалоб продемонстрировал рекордные темпы роста.

В Петербурге заметно увеличился интерес предпринимателей к оценке рыночной стоимости бизнеса. Согласно данным исследования сервиса «Авито Услуги», с сентября по октябрь нынешнего года число запросов по этому направлению выросло в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владельцы компаний и стартапов, кроме оценки компаний, стали в 4,9 раза чаще обращаться к специалистам за консультациями по инвестициям и развитию. Также почти в три раза (2,7) увеличилось количество запросов на специалистов, работающих внештатно.

Рынок недвижимости города также проявляет растущий интерес к профессиональным консультациям. На 4,5 раза выросло число обращений за анализом рыночной стоимости объектов. Запросов на услуги по определению стоимости недвижимости стало в 2 раза больше, а число тех, кто ищет специалистов для подбора недвижимости, возросло в 3,2 раза.

Особое внимание на рынке уделяется экспертам в юридическом сопровождении бизнеса. Оформление жалоб стало востребовано на 37% чаще, а спрос на специалистов по составлению заявлений увеличился на 36%.

  • Консультации по инвестициям — рост в 4,9 раза;
  • Оценка компаний — рост в 8,2 раза;
  • Поиск аутсорсинговых специалистов — рост в 2,7 раза;
  • Оценка недвижимости — рост в 2 раза;
  • Анализ рыночных цен — рост в 4,5 раза;
  • Подбор недвижимости — рост в 3,2 раза;
  • Жалобы и заявления — рост 37% и 36% соответственно.

Аналитики сервиса отмечают значительный спрос на профессиональные экспертные услуги в деловой среде Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью