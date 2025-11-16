Петербург внезапно полюбил цифры: спрос на бизнес-аналитику взлетел в восемь раз

В Петербурге заметно увеличился интерес предпринимателей к оценке рыночной стоимости бизнеса. Согласно данным исследования сервиса «Авито Услуги», с сентября по октябрь нынешнего года число запросов по этому направлению выросло в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владельцы компаний и стартапов, кроме оценки компаний, стали в 4,9 раза чаще обращаться к специалистам за консультациями по инвестициям и развитию. Также почти в три раза (2,7) увеличилось количество запросов на специалистов, работающих внештатно.

Рынок недвижимости города также проявляет растущий интерес к профессиональным консультациям. На 4,5 раза выросло число обращений за анализом рыночной стоимости объектов. Запросов на услуги по определению стоимости недвижимости стало в 2 раза больше, а число тех, кто ищет специалистов для подбора недвижимости, возросло в 3,2 раза.

Особое внимание на рынке уделяется экспертам в юридическом сопровождении бизнеса. Оформление жалоб стало востребовано на 37% чаще, а спрос на специалистов по составлению заявлений увеличился на 36%.

Аналитики сервиса отмечают значительный спрос на профессиональные экспертные услуги в деловой среде Петербурга.