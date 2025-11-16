За кулисами ледовой тишины: Аделия Петросян раскрыла план на месяц до чемпионата России

Аделия Петросян, обладающая двумя титулами чемпионки России и тремя победами в финальных этапах российского Гран-при среди одиночниц, озвучила свои планы по подготовке к национальному первенству, намеченному на 2026 год. Соревнования состоятся в Санкт-Петербурге на льду комплекса «Юбилейный» с 17 по 22 декабря 2025 года. Это стало известно из сообщения в спортивных новостях.
В разговоре о своих задачах до начала следующего чемпионата страны фигуристка отметила необходимость вернуться к прежней спортивной форме, показанной в успешном сезоне. Петросян подчеркнула:
«Над чем буду работать в период до чемпионата России? Восстанавливать элементы, работать, работать — это всё, что от меня требуется. Восстанавливать свою форму, которая была в том сезоне», — сказала Аделия.
В этом сезоне спортсменка стала первой на обоих этапах российского Гран-при, где участвовала.