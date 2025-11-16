Есенин на службе у царя в Петербурге: вы не поверите, где он работал

В 1916 году в Фёдоровском городке при соборе открыли лазарет № 17. Учреждение находилось под шефством великих княжон Марии и Анастасии Николаевен.
Здесь лечили солдат и офицеров, а руководил работой комендант Дмитрий Ломан — человек редкой энергии. По его инициативе в госпитале проходили концерты и литературные вечера: раненым хотели вернуть не только здоровье, но и ощущение жизни.
Поэт среди врачей
Сергей Есенин поступил сюда санитаром по приглашению Ломана. Он помогал персоналу, участвовал в организации мероприятий и выступал на благотворительных вечерах.
На одном из них, летом 1916 года, вместе с оркестром Василия Андреева и балериной Агриппиной Вагановой он прочитал стихотворение "Царевны" — в честь императрицы Марии Фёдоровны и великой княжны Марии Николаевны. Эти выступления стали для поэта первыми публичными чтениями в Царском Селе.
Время, которое запомнилось
В те же годы в Фёдоровском городке работали художники Константин Коровин, Георгий Нарбут, фотограф Карл Булла. Здания комплекса использовались и как госпиталь, и как место встреч людей искусства.
После революции лазарет был закрыт, но память о нём сохранилась. Здесь Есенин сделал первые шаги от "народного поэта" к известности — ещё не знаменитый, но уже узнаваемый голос времени.