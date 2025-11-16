Почему музеи Петербурга открываются ночью только раз в году: экскурсовод объяснил, почему не работают круглосуточно 24/7

Каждый май Петербург живёт в ритме «Ночи музеев» — когда выставочные залы и галереи работают с шести вечера до шести утра. Но почему такое мероприятие проходит лишь раз в году, хотя интерес к нему стабильно высокий? «Городовой» спросил об этом экскурсовода Дмитрия Рыпина.
«Добрый день. Многих людей интересуют загадочные мероприятия, проводимые в нашем городе раз в год под названием Ночь музеев. Проходят один раз, с шести вечера до шести утра, открываются все музеи.
Не просто это открытие дверей самостоятельного посещения, это не обычные программы, те, которые в обычный день посмотреть нет возможности. Музей готовится, музей старается», — рассказал эксперт.
По его словам, «Ночь музеев» — не попытка разгрузить залы от туристов, а совершенно другая концепция.
«Ночь музеев — это возможность провести бурную ночь, привлечь молодёжь, потому что молодёжи очень нравится смотреть сразу всё и везде, создавая свой рейтинг», — отметил Рыпин.
Он добавил, что мероприятие давно стало традицией и не нуждается в рекламе, особо отметив Петербургский музей кукол на Васильевском.
Так что «Ночь музеев» — не просто длинный рабочий день для сотрудников и не способ «разгрузить Эрмитаж». Это событие, которое живёт своей магией: когда город погружается в искусство, а музеи открывают двери не ради галочки, а ради настоящего ночного вдохновения.