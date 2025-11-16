Городовой / Общество / Почему музеи Петербурга открываются ночью только раз в году: экскурсовод объяснил, почему не работают круглосуточно 24/7
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10% Город
Минус килограммы — плюс диагнозы: петербуржцам объяснили скрытую опасность «чудо‑средств» для похудения Город
Маяк на краю Ладоги: зачем свет горит там, где давно нет кораблей Город
Зима без шапки: как выбрать косынку, повязку и платок, чтобы не мёрзнуть — советы стилиста Город
Не спешите убирать в морозилку: эксперт рассказала, сколько на самом деле хранятся перетёртые ягоды с сахаром Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Почему музеи Петербурга открываются ночью только раз в году: экскурсовод объяснил, почему не работают круглосуточно 24/7

Опубликовано: 16 ноября 2025 20:30
ночь музеев
Почему музеи Петербурга открываются ночью только раз в году: экскурсовод объяснил, почему не работают круглосуточно 24/7
Фото: Городовой.ру

Особое городское событие с атмосферой, которую не повторить в обычный вечер.

Каждый май Петербург живёт в ритме «Ночи музеев» — когда выставочные залы и галереи работают с шести вечера до шести утра. Но почему такое мероприятие проходит лишь раз в году, хотя интерес к нему стабильно высокий? «Городовой» спросил об этом экскурсовода Дмитрия Рыпина.

«Добрый день. Многих людей интересуют загадочные мероприятия, проводимые в нашем городе раз в год под названием Ночь музеев. Проходят один раз, с шести вечера до шести утра, открываются все музеи.

Не просто это открытие дверей самостоятельного посещения, это не обычные программы, те, которые в обычный день посмотреть нет возможности. Музей готовится, музей старается», — рассказал эксперт.

По его словам, «Ночь музеев» — не попытка разгрузить залы от туристов, а совершенно другая концепция.

«Ночь музеев — это возможность провести бурную ночь, привлечь молодёжь, потому что молодёжи очень нравится смотреть сразу всё и везде, создавая свой рейтинг», — отметил Рыпин.

Он добавил, что мероприятие давно стало традицией и не нуждается в рекламе, особо отметив Петербургский музей кукол на Васильевском.

Так что «Ночь музеев» — не просто длинный рабочий день для сотрудников и не способ «разгрузить Эрмитаж». Это событие, которое живёт своей магией: когда город погружается в искусство, а музеи открывают двери не ради галочки, а ради настоящего ночного вдохновения.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью