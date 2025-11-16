Городовой / Общество / «Там все плохо»: какие проблемы ждут смельчаков, покупающих авто по господдержке (реальный пример)
«Там все плохо»: какие проблемы ждут смельчаков, покупающих авто по господдержке (реальный пример)

Опубликовано: 16 ноября 2025 19:30
покупка авто
«Там все плохо»: какие проблемы ждут смельчаков, покупающих авто по господдержке (реальный пример)
Фото: Городовой.ру

Государственные программы помогают не всем — иногда они просто продвигают нужные модели.

Госпрограммы поддержки при покупке автомобиля кажутся выгодным решением — особенно для молодых специалистов, семей с детьми или жителей регионов. Но на практике всё не так просто.

Об этом «Городовому» рассказал автоэксперт и путешественник Дмитрий Попов.

«Я знаю только подводные камни, касающиеся того, что господдержка при покупке авто лоббирует определённые марки и модели. Пример классический: моя дочь — молодой педагог.

Ей предоставили субсидию на приобретение жилья или автомобиля. Но при этом она должна купить ту модель, которую предлагает государство».

По словам Попова, выбор оказался ограничен одной маркой — Lada Vesta.

«В результате она покупает машину с вариатором, у которой клинит руль, там всё плохо с глушителем и другими узлами. Вот в этом и состоит проблема», — добавил он.

Эксперт считает, что подобные программы нуждаются в доработке. Вместо реальной поддержки они нередко превращаются в инструмент продвижения определённых производителей, оставляя покупателя без права выбора.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
