«Там все плохо»: какие проблемы ждут смельчаков, покупающих авто по господдержке (реальный пример)

Госпрограммы поддержки при покупке автомобиля кажутся выгодным решением — особенно для молодых специалистов, семей с детьми или жителей регионов. Но на практике всё не так просто.
Об этом «Городовому» рассказал автоэксперт и путешественник Дмитрий Попов.
«Я знаю только подводные камни, касающиеся того, что господдержка при покупке авто лоббирует определённые марки и модели. Пример классический: моя дочь — молодой педагог.
Ей предоставили субсидию на приобретение жилья или автомобиля. Но при этом она должна купить ту модель, которую предлагает государство».
По словам Попова, выбор оказался ограничен одной маркой — Lada Vesta.
«В результате она покупает машину с вариатором, у которой клинит руль, там всё плохо с глушителем и другими узлами. Вот в этом и состоит проблема», — добавил он.
Эксперт считает, что подобные программы нуждаются в доработке. Вместо реальной поддержки они нередко превращаются в инструмент продвижения определённых производителей, оставляя покупателя без права выбора.