«Пенсионер с миллионами»: в Петербурге взяли под стражу мошенника, выманившего у пенсионера 5,4 млн рублей
«Пенсионер с миллионами»: в Петербурге взяли под стражу мошенника, выманившего у пенсионера 5,4 млн рублей

Опубликовано: 16 ноября 2025 21:21
Суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей до 12 января 2026 года.

Пушкинский районный суд в Санкт-Петербурге вынес решение об аресте Ивана Никифорова, его обвиняют в мошенничестве с особо крупным ущербом. Об этом общественность проинформировала пресс-служба города. Ключевое событие — фигуранту предъявили обвинение 14 ноября после задержания в тот же день.

Следствие утверждает, что с 1 по 11 ноября 2025 года неустановленное лицо убедило пенсионерку К. передать Никифорову сумму, превышающую 5,4 миллиона рублей. После получения денег подозреваемый покинул место совершения преступления. Теперь он содержится под стражей до 12 января следующего года.

Адвокаты попросили применить к их подзащитному менее строгую меру, однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте.

Автор:
Юлия Аликова
