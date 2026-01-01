Последний адрес Распутина в Петербурге: где живет душа «старца» сто лет спустя

Григорий Ефимович Распутин — фигура, окутанная мистикой и противоречиями, до сих пор вызывающая интерес.

Его «единственный постоянный и последний адрес» в Петербурге — Гороховая улица, дом 64, квартира 20 — сегодня является музеем, хранящим атмосферу начала XX века.

От коммуналки к артефакту: история одного дома

В советское время пятикомнатная квартира была превращена в коммуналку. Однако, благодаря тому, что жильцы не стремились к «евроремонту», помещение сохранилось «практически в первозданном виде».

Основатель музея, Дмитрий Николаевич Филатов, который еще недавно сам проводил экскурсии, оставил после себя команду энтузиастов, продолжающих его дело.

Здесь, в стенах квартиры, проходят исторические вечера, оживляя прошлое.

Интерьеры, дышащие историей

Посетителей завораживают интерьеры, в которых «практически все, что видит посетитель — начало XX века». Сохранились оригинальные рамы, фурнитура, фрагменты обоев и полы.

Створки дверей очищены от краски ровно до того слоя, который был здесь во времена Распутина.

Особое внимание привлекает «любопытная перегородка на кухне», которая, по преданиям, стала причиной того, что дочь Распутина и его помощница слышали разговор старца и Юсупова.

Дверь в прошлое и свидетельство убийства

Сохранилась и та самая дверь на черную лестницу, через которую в ночь убийства вошел Феликс Юсупов. Его воспоминания передают напряжение того момента:

«Я слышал, как Распутин задвигался и засуетился. Дверь была на цепи и засове, и мне сделалось вдруг жутко, когда лязгнула цепь и заскрипела тяжелая задвижка в его руках».

Сегодня на ее месте — «здоровенный, явно старинный крюк».

Атмосфера и мистика: живое прошлое

Многие предметы в музее — это артефакты, найденные прямо в квартире, или вещи той эпохи. Музей не стремится к «выхолащиванию каждого метра», оставляя пространство для «живого состояния» квартиры.

Посетители могут даже «пожить в одной из комнат», ощутив атмосферу начала XX века. Несмотря на отсутствие ярко выраженной мистической составляющей, место «атмосферное».

Память о последней ночи

Григорий Распутин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых.

Заговорщики — Феликс Юсупов, В. М. Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович и офицер британской разведки Освальд Рейнер — оставили свой мрачный след в истории.

Музей-квартира на Гороховой улице — это не просто экспозиция, а место, где можно прикоснуться к одной из самых загадочных страниц российской истории.