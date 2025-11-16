Под витражами — операционная: готическая больница на Лиговке, где лечили молитвой и скальпелем

Если бы не табличка с адресом, её можно было бы принять за старую кирху. Острые арки, башенка, готические окна — всё как в северных соборах.
Но за этими стенами не молились, а лечили.
Это — Евангелическая женская больница, одно из самых необычных медицинских зданий Петербурга XIX века.
Благотворительность с башенкой
Больница появилась в 1860-х — по инициативе врача Карла Карловича Мейера, лютеранина, который мечтал создать приют для женщин вне зависимости от веры и звания.
Город выделил участок у Лиговского канала, и уже к 1871-му архитекторы Бернгард и фон Гиппиус возвели здание, больше похожее на замок, чем на лечебницу.
Внутри разместили не только палаты и комнаты для сестёр милосердия, но и домовую церковь — лютеранский храм Христа Спасителя. Витражи из Мюнхена, резной алтарь от графини Орловой-Давыдовой, кафедра мастера Шрадера — больничная церковь ничуть не уступала городским кирхам.
Не просто больница
Это было не просто медицинское учреждение, а пример частной благотворительности, редкий для своего времени. Больных принимали бесплатно, врачи и сестры работали без жалованья, а в тёплое время года пациенты отдыхали на открытых балконах, где "положено было по три аршина воздуха на каждого".
Позже здесь появилось хирургическое отделение с первым лифтом для больных, лаборатории, а также кабинет для светолечения — всё по последнему слову медицины начала XX века.
От молитвы к микроскопу
После революции лютеранская больница стала институтом туберкулёза, а церковь переоборудовали в конференц-зал. Орган фирмы "Валкер" увезли в Ковенский переулок, витражи и алтарь исчезли.
Но если заглянуть в старый зал на втором этаже — под сводами всё ещё чувствуется тишина, похожая не на больничную, а на храмовую.