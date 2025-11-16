Городовой / Город / Под витражами — операционная: готическая больница на Лиговке, где лечили молитвой и скальпелем
Под витражами — операционная: готическая больница на Лиговке, где лечили молитвой и скальпелем

Опубликовано: 16 ноября 2025 21:15
Здесь лечили под витражами, а за стенкой звучал орган.

Если бы не табличка с адресом, её можно было бы принять за старую кирху. Острые арки, башенка, готические окна — всё как в северных соборах.
Но за этими стенами не молились, а лечили.

Это — Евангелическая женская больница, одно из самых необычных медицинских зданий Петербурга XIX века.

Благотворительность с башенкой

Больница появилась в 1860-х — по инициативе врача Карла Карловича Мейера, лютеранина, который мечтал создать приют для женщин вне зависимости от веры и звания.

Город выделил участок у Лиговского канала, и уже к 1871-му архитекторы Бернгард и фон Гиппиус возвели здание, больше похожее на замок, чем на лечебницу.

Внутри разместили не только палаты и комнаты для сестёр милосердия, но и домовую церковь — лютеранский храм Христа Спасителя. Витражи из Мюнхена, резной алтарь от графини Орловой-Давыдовой, кафедра мастера Шрадера — больничная церковь ничуть не уступала городским кирхам.

Не просто больница

Это было не просто медицинское учреждение, а пример частной благотворительности, редкий для своего времени. Больных принимали бесплатно, врачи и сестры работали без жалованья, а в тёплое время года пациенты отдыхали на открытых балконах, где "положено было по три аршина воздуха на каждого".

Позже здесь появилось хирургическое отделение с первым лифтом для больных, лаборатории, а также кабинет для светолечения — всё по последнему слову медицины начала XX века.

От молитвы к микроскопу

После революции лютеранская больница стала институтом туберкулёза, а церковь переоборудовали в конференц-зал. Орган фирмы "Валкер" увезли в Ковенский переулок, витражи и алтарь исчезли.

Но если заглянуть в старый зал на втором этаже — под сводами всё ещё чувствуется тишина, похожая не на больничную, а на храмовую.

Елизавета Астахова
