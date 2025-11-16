Где в Павловске закопали богов: тайна двенадцати дорожек

Здесь аллеи сходятся к месту, где однажды укрыли целый Олимп.

В 1797 году архитектор Винченцо Бренна решил устроить в Павловском парке особое место — круглую площадку, от которой лучами расходились двенадцать аллей. Они были густо высажены акациями и дубами, чьи кроны образовывали природный зал под открытым небом.

Место назвали просто — "Двенадцать дорожек".

Идея пришлась по душе императору Павлу I, который предложил дополнить площадку статуями античных богов, богинь и всех девяти муз.

Мраморный парад

Статуи создавались в Петербургской Академии художеств по моделям скульптора Фёдора Гордеева — мастера, чьи работы до сих пор украшают фасады Зимнего дворца.

Короткое лето — и все фигуры были готовы. Белые боги встали вдоль аллей, превращая уголок парка в античный Олимп.

Под землёй — целый пантеон

Во время Великой Отечественной войны Павловск сильно пострадал. Чтобы спасти мраморных муз от бомб, сотрудники музея приняли отчаянное решение — закопать их прямо в землю.

Статуи спрятали настолько глубоко, что после освобождения города найти их сразу не удалось. Только спустя время, сверяясь со старинными планами, реставраторы раскопали скульптуры и вернули их на место.

Возвращение муз

Сегодня аллеи снова уходят от круглой площадки во все стороны, а боги и музы стоят на своих пьедесталах, как и два века назад. Кажется, что они по-прежнему охраняют парк — и помнят тех, кто спас их, зарыв в землю, чтобы однажды вернуть свету.