Он тянул бочку по мостовой, а теперь тянет на себя взгляды у музея воды в Петербурге

Стоит тихо, но кажется — вот-вот тронется дальше по булыжникам Петербурга.

До середины XIX века в Петербурге не было водопровода.

Воду брали прямо из Невы, Фонтанки и Мойки, наливали в бочки и развозили по домам.

Невская — самая чистая — стоила дороже, её возили в белых бочках. Для стирки и хозяйства брали воду похуже — из Мойки или Фонтанки, в жёлтых или зелёных бочках.

Как появился памятник

Когда в 1863 году на Шпалерной построили первую водонапорную башню, профессия водовоза постепенно стала исчезать. Но память о людях, которые два века поили Петербург, не растворилась.

В 2003 году у этой самой башни — ныне музея "Вселенная воды" — появился бронзовый водовоз. Скульптор Сергей Дмитриев и архитектор Владимир Васильев сделали фигуру в натуральную величину: мужчина с усилием тянет тележку с тяжёлой бочкой, а впереди него бежит собачка — маленький, но верный напарник.

Город, которому не всё равно

Памятник напоминает, что Петербург строился не только царями и архитекторами. Его создавали и такие безымянные работяги — те, кто в любую погоду шёл по булыжникам, чтобы город проснулся с ведром воды.

Теперь водовоз снова на своём месте — у башни, которая когда-то окончательно заменила его труд.