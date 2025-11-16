Городовой / Город / В Ленобласти «бандит» держал прохожих на мушке — пистолеты были из детского магазина
В Ленобласти «бандит» держал прохожих на мушке — пистолеты были из детского магазина

Опубликовано: 16 ноября 2025 16:36
Мужчина был задержан правоохранительными органами.

Во Всеволожском районе сотрудники полиции задержали мужчину, известного среди местных жителей как «Стародеревенский гангстер». По данным главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, этот человек угрожал окружающим предметами, напоминающими оружие, однако позже было установлено, что пистолеты оказались игрушечными.

Накануне вечером правоохранительные органы получили тревожное сообщение о двух мужчинах, которые на детской площадке по Верхней улице в Старой деревне приставали к прохожим, создавая угрозу с помощью макетов огнестрельного оружия. После прибытия наряда полиции, один из подозреваемых, 44-летний житель района, был задержан прямо в магазине, где он продолжал вести себя агрессивно по отношению к посетителям.

У задержанного обнаружили два пластмассовых пистолета, наводивших страх на окружающих. Сейчас решается вопрос о начале уголовного преследования, а также рассматриваются меры по ограничению его свободы.

Юлия Аликова
Город
