Проклятие Бомелия: как недоучившийся медик заставил Ивана Грозного зажарить себя на вертеле

Кто такой Елисей Бомелий и какое пророчество он оставил?

Имя Елисея Бомелия в летописях окутано тайной и противоречиями. Для одних он — «ловкий авантюрист и шарлатан», для других — «профессиональный медик и астролог», сумевший завоевать невероятное влияние на самого Ивана Грозного.

Однако Елисей Бомелий — уроженец Вестфалии, на службе у Ивана Грозного — был просвещённым врачом и астрологом, которому царь доверял судьбы страны.

Кто же он на самом деле: «злой волхв» и «еретик», или же просто иностранец, оказавшийся в нужное время в нужном месте?

Медицина и подозрения

Собственное имя — Элизеус Бомелиус, голландец по происхождению, он учился в Кембридже — но обучение не закончил. Жестокие гонения и аресты в Англии за «врачевание без лицензии» и подозрения в «черной магии» едва не сломали его карьеру.

В этом же времени с ним познакомился русский посол Андрей Савин — тот, кто пригласил Бомелия в Москву в качестве лейб-медика.

Доверие и звёзды Кремля

В столице новый лекарь быстро завоевал расположение царя. Летописи писали — «этот злой еретик был подослан иностранцами»﻿.

Но факт остается — вместе с Иваном Грозным Бомелий наблюдал небесные светила — зачастую на колокольне церкви Иоанна Лествичника — и по звёздам решал судьбы страны.

Тайные снадобья царя

Бомелий не только лечил; творил снадобья — и для защиты царя, и для устранения его врагов.

Говорили, что именно при его участии были отравлены важные фигуры: стрелецкий воевода Федор Мясоедов, вторая жена Ивана Грозного, царица Мария Темрюковна, а также царевна Прасковья. Все скончались с загадочным сходством.

Пророчество, всколыхнувшее гнев царя

В 1579 году Бомелий должен был заглянуть в будущее семьи Ивана Грозного.

Взяв хрустальный шар, он изрек страшные предсказания: «вторая жена старшего сына родит раньше срока и умрет вместе с младенцем»﻿, «сам царевич будет убит родным отцом»﻿ и что род Рюриковичей пресечется, наступит смута — рок судьбы на несколько поколений.

Разгневанный царь ударил прорицателя серебряным кубком по голове, но тот впал в судороги и затем попытался бежать. Однако пленённый и под пытками Бомелий признался в преступных замыслах.

Судьба и жестокая казнь

За измену Бомелий был зажарен на вертеле на Болотной площади — неподалеку от Кремля. Перед смертью он проклял царя — и частично пророчество сбылось. Иван Грозный скончался в относительной молодости, а Россия погрузилась в смутные времена.

Елисей Бомелий — шарлатан или предсказатель?

Образ Бомелия — это вечный сплетень историй, мистики и политики. Его имя ассоциируется с чарующими знаниями и мрачными интригами, с надеждой и страхом.

Авторитет и подозрение, медицина и магия — всё переплелось в легенде, живущей в памяти и летописях России.