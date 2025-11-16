Поцелуев мост и его тайный «двойник»: как дом Фитингофа связан с петербургской легендой

Что за истории связаны с этим домом?

На набережной Мойки, под номером один, расположилось здание, чья история окутана тайнами и легендами. Одни называют его доходным домом Фитингофа, другие — зданием страхового общества «Жизнь».

Это место, построенное в 1861 году по проекту шведского архитектора Карла Андерсона, хранит в себе отголоски прошлого, связанные с именитыми жильцами и даже с одной из самых романтичных городских легенд.

Архитектор и его детище: Дом Фитингофа

Карл Андерсон, уроженец Стокгольма, оставил заметный след в архитектурном облике Санкт-Петербурга. Дом на Мойке, 1 — одна из его первых крупных работ, ставшая воплощением его таланта.

Среди других его творений — Дом Андерсона на углу Малой Конюшенной и Шведского переулка, а также церковь Святой Екатерины.

Архитектор, умерший в 1888 году, нашел последний приют на Волковском лютеранском кладбище, где его могила и надгробие сохранились до наших дней.

“Жизнь” и её страховки: прошлое здания

Вернемся в конец XIX века. Российское общество страхования капиталов и доходов «Жизнь», учрежденное в 1835 году, было крупной организацией, чьи интересы представляли такие именитые личности, как В. Адлерберг, граф А. Строганов и граф Л. Перовский.

Возглавлял общество А. Бенкендорф. Страховое общество «Жизнь» просуществовало до 1918 года, оставив после себя это монументальное здание.

Прима-балерина и звезды: жильцы дома

После революции дом на Мойке, 1, стал жилым. В 1920-е годы в его стенах поселилась Ольга Спесивцева, прима-балерина Мариинского театра, чье искусство восхищало мир.

Итальянский балетмейстер Энрико Чеккетти дал ей высокую оценку, сравнив с «той стороной яблока, которая обращена к солнцу». Спустя четыре года после переезда, Ольга Спесивцева покинула Россию, отправившись во Францию.

Среди других выдающихся жильцов дома в разные годы были архитектор Федор Корзухин, филолог Павел Берков, а в 60-е — писатель Константин Станюкович.

Поцелуев кабак и мост: рождение легенды

Интересен и тот факт, что на месте нынешнего дворца во второй половине XVIII века располагался каменный двухэтажный дом. В нем купец Поцелуев открыл свое заведение, которое в народе прозвали «Поцелуев кабак».

Со временем это название перешло и на близлежащий мост.

Сегодня в здании на улице Глинки, 1, располагается музейно-выставочный центр «Петербургский художник».

Проект направлен на сохранение творчества художников реалистического направления второй половины XX века, а также на популяризацию русской реалистической живописи от середины XIX века до наших дней через одноименный журнал.