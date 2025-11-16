Городовой / Город / «Путиловская» примеряет новое лицо: фасадные работы на финишной прямой
Опубликовано: 16 ноября 2025 19:12
Городовой ру

Со стороны улицы Васи Алексеева завершён монтаж всех дверей.

Вблизи будущей станции «Путиловская», которая строится на Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге, работы по облицовке фасада подходят к завершению. Это стало известно из сообщения, опубликованного в одной из популярных социальных сетей в канале «Подземник». На улице Васи Алексеева строители уже установили все необходимые двери для вестибюля и помещений, предназначенных для торговли.

Внутреннее пространство вестибюля сейчас покрывают панелями на фибробетонной основе. Ступени, напольное покрытие и специально оборудованный пандус для людей с инвалидностью отделаны гранитными плитами. На лестницах и пандусе уже появились металлические ограждения и поручни для безопасности пассажиров.

Работы по облицовке фасадными плитами продолжаются у козырьков служебных входов, которые выходят в сторону проспекта Стачек и улицы Маршала Говорова. Эти строительные этапы обеспечивают завершённый вид внешней части станции. Завершение фасадных работ заметно продвинуло объект к готовности.

Юлия Аликова
