Петербург, замри: с 18 ноября открывается выставка «Свидетели Великой Победы», где прошлое смотрит в глаза

Опубликовано: 16 ноября 2025 16:09
На выставке представлены такие значимые исторические предметы, как «Меч Сталинграда» и парадный мундир Сталина.

В Петербурге с 18 ноября откроется мультимедийная выставка «Свидетели Великой Победы». Экспозиция, ранее получившая высокую оценку в Москве, разместится в историческом парке «Россия – Моя история». Мероприятие предоставит свободный вход всем желающим в два временных периода: с 18 по 23 ноября, а затем с 16 по 24 декабря по адресу Бассейная улица, дом 32.

Гости смогут увидеть свыше 1600 фотографий и кинохроник в оцифрованном формате. Архивные материалы отображаются на многочисленных экранах с использованием трёхмерной реконструкции, что способствует созданию атмосферы присутствия. Применяются коллекции ведущих военных музеев России, а многие предметы выставлены впервые.

Среди центральных экспонатов представлены «Меч Сталинграда» и парадный китель Иосифа Сталина. Помимо этого, посетителям откроется возможность ознакомиться с личными вещами героев войны, включая медицинский чемодан Магды Геббельс, а также предметы фронтовиков. Такое разнообразие реликвий позволяет по-новому взглянуть на эпоху.

Важное место организаторы уделили рассказам о судьбах выдающихся защитников Отечества. На выставке посетители узнают истории летчицы Лидии Литвяк, пилота Алексея Маресьева, а также о стойкости снайперов Марии Поливановой и Натальи Ковшовой. Через эти примеры раскрывается личное мужество участников тех лет.

Автор:
Юлия Аликова
