Географический код: почему +7 достался России, а не Африке

Каждый телефонный номер — это не просто набор цифр, а своего рода паспорт, позволяющий идентифицировать страну и регион. Российские номера, начинающиеся с +7, стали привычным явлением, однако мало кто задумывается об истории этого кода.

Откуда он взялся и почему именно Россия получила эту “семерку”?

От коммутаторов до автоматики: рождение телефонной связи

В начале истории телефонии, когда аппаратов было немного, связь осуществлялась через телефонисток. Они вручную соединяли абонентов, переставляя провода в коммутаторах.

«Это было удобно, когда телефонов было мало, но с ростом их числа потребовалась автоматизация процесса», — объясняется эволюция телефонной связи.

Первые автоматические телефонные станции (АТС) появились в США, а в России — лишь в 1927 году в Ленинграде.

Изначально использовалось импульсное управление, где каждая цифра номера соответствовала определенному количеству электрических импульсов.

Этот метод был медленным, поэтому его сменил двухтональный набор (DTMF), который используется и по сей день.

«Номеров у них тогда ещё не было, а вот когда телефонов стало много, аппаратам пришлось присвоить номера», — отмечает переход от отсутствия номеров к их появлению.

География или приоритет? Как распределялись коды

Со временем, когда количество телефонов росло, номера становились длиннее, а в некоторых странах, как в США, к цифрам добавились буквы.

В конечном итоге, весь мир перешел на единую систему телефонных кодов, распределяемых по географическому принципу.

Международный союз электросвязи (МСЭ) разделил мир на девять зон, каждая из которых получила код от 1 до 9.

«Северная Америка получила код +1, +2 — Африка, +3 +4 — Европа, +5 — Латинская Америка, +6 — Австралия и Океания», — перечисляет принцип распределения источников.

СССР, а затем Россия, Казахстан и Абхазия, получили код +7. Коды +8 и +9 достались странам Азии, а код 0 был выделен для служебных целей.

“Восьмерка” и +7: наследие СССР

После распада СССР, код +7 остался за Россией. Другие бывшие союзные республики выбрали коды +3 или +9.

Интересно, что привычная для многих “восьмерка”, используемая для междугородней связи, сохранилась и по сей день.

«Через «восьмёрку» можно звонить и на мобильные номера», — подтверждается актуальность этого метода.

Однако, для звонков в Россию из других стран, например, из Беларуси, уже необходимо набирать +7.

«Говорят, что эти коды присваивались по географическому принципу, но логику, если честно, проследить сложно», — признается источник.

Таким образом, код +7 — это не случайность, а результат сложной истории развития телефонной связи и международного сотрудничества.