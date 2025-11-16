Барриос рассказал, к чему привела ссора из‑за перехода Соболева в «Зенит» — последствия оказались неожиданными

Полузащитник футбольного клуба из Петербурга Вильмар Барриос раскрыл подробности своей беседы с Александром Соболевым, который летом 2024 года стал игроком команды, перейдя из столичного коллектива. Разговор между футболистами произошёл после конфликта на встрече Кубка страны, прошедшей 27 ноября 2022 года, когда оба получили красные карточки. Тогда игра завершилась без голов, а победитель определился по пенальти — сильнее оказался питерский клуб со счётом 4:2.

В том матче, помимо Барриоса и Соболева, были удалены ещё четверо: двое из состава петербуржцев, Малком и Родригао, а также вратарь и нападающий московского клуба — Александр Селихов и Шамар Николсон. Позже Соболев стал членом той же команды, что и Барриос. В первой же части лета 2024 года он был представлен как новый нападающий сине-бело-голубых.

Барриос отметил, что конфликт остался в прошлом и теперь важнее всего коллективные цели. По его словам, новая форма стала для Соболева символом перемен, и теперь он сосредоточен на командных задачах. Барриос подчеркнул, что рассчитывает на вклад нападающего.

Мы поговорили, что всё, теперь мы партнёры по команде. Что самое главное — это задачи клуба, успех клуба. Что он больше не носит те свои цвета, теперь носит сине-бело-голубые цвета. Поговорили, что отныне движемся в одном направлении, что все очень рассчитываем на него. Он на самом деле хороший парень, правда, классный чувак. Его хорошо приняли в команде. Да, ещё пока он не вышел на тот уровень голов и передач, которые от него ждут, но он тренируется с полной отдачей, старается. Я уверен, что придёт его время, потому что, повторюсь, его помощь нужна команде, и он прекрасно понимает, всё для этого делает,— заявил футболист.