«Двушка» на Меншиковском проспекте превратилась в смертельную ловушку: пожар унес жизнь
«Двушка» на Меншиковском проспекте превратилась в смертельную ловушку: пожар унес жизнь

Опубликовано: 16 ноября 2025 15:11
Мужчина погиб в результате пожара, произошедшего в квартире на Меншиковском проспекте, сообщили в МЧС.

В ночь на 16 ноября в жилом доме Калининского района Санкт-Петербурга произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило к диспетчеру в 00:46. Огонь охватил одну из комнат двухкомнатной квартиры на Меншиковском проспекте площадью 44 квадратных метра.

Само возгорание возникло в помещении размером 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС потушили огонь к 01:12 и эвакуировали из опасной зоны двух жильцов. По окончании работ на месте обнаружили погибшего мужчину.

Для ликвидации пожара были задействованы 19 сотрудников службы спасения и четыре специализированные машины.

Автор:
Юлия Аликова
