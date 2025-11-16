«Двушка» на Меншиковском проспекте превратилась в смертельную ловушку: пожар унес жизнь

В ночь на 16 ноября в жилом доме Калининского района Санкт-Петербурга произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило к диспетчеру в 00:46. Огонь охватил одну из комнат двухкомнатной квартиры на Меншиковском проспекте площадью 44 квадратных метра.
Само возгорание возникло в помещении размером 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС потушили огонь к 01:12 и эвакуировали из опасной зоны двух жильцов. По окончании работ на месте обнаружили погибшего мужчину.
Для ликвидации пожара были задействованы 19 сотрудников службы спасения и четыре специализированные машины.