Герои книг, которые отталкивают: русские женщины против Раскольникова и Онегина

Почему классические герои теперь не в моде?

Российские женщины вынесли свой вердикт: некоторые из самых известных литературных героев оказались совершенно непривлекательными для построения романтических отношений.

Результаты исследования, проведенного для «Газеты.ru», раскрывают неожиданные предпочтения и антипатии.

Раскольников — №1 в списке “антигероев”

Самым неприятным героем, по мнению российских женщин, стал Родион Раскольников из «Преступления и наказания» Федора Достоевского.

Этот персонаж, известный своими сложными внутренними терзаниями и мрачными идеями, видимо, отталкивает своим деструктивным поведением и эмоциональной отстраненностью.

Вслед за Раскольниковым в перечень наименее желанных партнеров для романтических отношений вошли и другие классические герои: нарцисс Евгений Онегин и лентяй Илья Обломов.

Молодое поколение, в частности, поколение Z, не впечатлили Тихон Кабанов и Печорин, которых сочли «незрелыми, инертными и эмоционально отстраненными».

Женские образы: от роковой страсти до самопожертвования

Среди женских персонажей, попавших в список непривлекательных, оказались и такие известные личности, как Анна Каренина, Маргарита из романа Булгакова и Соня Мармеладова.

Видимо, их драматические судьбы, связанные с роковыми страстями, самопожертвованием или отчаянными попытками найти выход, не нашли отклика у современных россиянок в контексте поиска партнера.

Идеалы россиян: Пьер Безухов, Наташа Ростова и Татьяна Ларина

На другом полюсе оказались герои, вызвавшие наибольшую симпатию.

Среди мужских образов безусловными лидерами стали Пьер Безухов, Петр Гринев и Андрей Болконский — персонажи, чьи черты, вероятно, ассоциируются с благородством, честностью и глубиной.

В качестве наиболее привлекательных женских типажей россиянки выделили Наташу Ростову и Татьяну Ларину — героинь, воплощающих доброту, преданность и чистоту.

Поведение — ключ к сердцу (или к его отсутствию)

Важно отметить, что россияне подчеркнули: при определении непривлекательности ключевую роль играет не внешность персонажа, а его модель поведения.

«К числу самых отталкивающих типажей были отнесены: мужчины-манипуляторы и нарциссы, женщины, склонные к манипуляциям и извлечению выгоды, а также опасные и деструктивные личности», — говорится в исследовании.

Это говорит о том, что современные женщины ищут в партнерах искренность, эмоциональную стабильность и отсутствие деструктивных черт характера, предпочитая им надежность и честность, даже если классические герои не всегда ими обладали.