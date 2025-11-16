Городовой / Город / Северная столица обошла почти всех: зарубежные гости включили Петербург в тройку своих любимых городов
Опубликовано: 16 ноября 2025 13:11
С начала года Санкт-Петербург посетили 9,4 миллиона туристов.

За первые девять месяцев 2025 года путешественники из других стран чаще всего выбирали для поездок по России московский регион, Петербург и Приморье. Эта тенденция отражена в материалах Единой межведомственной информационно-статистической системы за указанный период. Петербург привлёк на 15% больше гостей из-за рубежа по сравнению с прошлым годом — город посетили 594 тысячи иностранных туристов.

В целом с января по сентябрь 2025 года иностранцы совершили 3,6 миллиона поездок по России, что на полмиллиона больше, чем за аналогичный отрезок 2024 года. Первая строчка среди наиболее востребованных территорий по-прежнему принадлежит Москве, где число туристических визитов увеличилось на 11% и составило 1,8 миллиона. Московская область укрепила свои позиции и замкнула тройку лидеров, число поездок туда выросло в 1,7 раза, достигнув отметки 177 тысяч — годом ранее этот показатель позволял региону занимать только пятое место.

На четвёртой позиции остаётся Приморский край, где количество визитов от иностранных туристов за год выросло на 6% и достигло 114 тысяч человек. Краснодарский край сместился с третьей на пятую строчку рейтинга, так как количество поездок туда уменьшилось на 11%, составив 108 тысяч за рассматриваемый период. При этом туристический поток в Петербург за январь–сентябрь 2025 года в целом составил 9,4 миллиона человек, а заметнее всего вырос «внутренний туризм», увеличившись на 10,2% по сравнению с прошлым годом.

Крупнейшие направления посещения зарубежными гостями распределились следующим образом:

  • Москва — 1,8 миллиона поездок (рост на 11%)
  • Петербург — 594 тысячи посещений (рост на 15%)
  • Московская область — 177 тысяч (рост в 1,7 раза)
  • Приморский край — 114 тысяч (рост на 6%)
  • Краснодарский край — 108 тысяч (снижение на 11%)
«Основным драйвером роста стал внутренний туризм»— подчёркивают специалисты.

Указанные данные свидетельствуют о постепенном восстановлении интереса к путешествиям по России как среди иностранцев, так и среди граждан страны.

Автор:
Юлия Аликова
